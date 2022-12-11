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Espírito Santo recebe alerta de chuvas intensas para 62 municípios

Tempo começou a fechar a partir das 13h deste domingo (11), com chuva forte na Grande Vitória; alerta é válido até segunda-feira (12)

Publicado em 11 de Dezembro de 2022 às 11:20

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

11 dez 2022 às 11:20
Espírito Santo recebe alerta de perigo de chuvas intensas
Espírito Santo recebe alerta de perigo de chuvas intensas Crédito: Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para 62 municípios do Espírito Santo. O alerta amarelo — o mais baixo na escala de risco — é válido das 10h11 deste domingo (11) até às 10h desta segunda-feira (12).
O sol deste domingo (11) animou os capixabas, que foram às praias. No entanto, por volta das 13 horas, o tempo começou a fechar na Grande Vitória, com nuvens pesadas e trovões. O tempo fechado foi registrado por diversos leitores de A Gazeta. Choveu forte, mas de forma rápida
De acordo com o alerta do Inmet, há risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Além disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Veja a lista:
  1. Água Doce do Norte
  2.  Águia Branca 
  3. Alegre
  4.  Alfredo Chaves
  5.  Anchieta
  6.  Apiacá
  7.  Aracruz
  8. Atílio Vivacqua
  9.  Barra de São Francisco
  10. Boa Esperança
  11. Bom Jesus do Norte
  12.  Cachoeiro de Itapemirim
  13.  Cariacica
  14.  Castelo
  15.  Colatina
  16.  Conceição da Barra
  17. Domingos Martins
  18.  Ecoporanga
  19.  Fundão
  20.  Governador Lindenberg
  21.  Guarapari
  22. Ibiraçu
  23.  Iconha
  24.  Itapemirim
  25.  Jaguaré
  26.  Jerônimo Monteiro
  27. João Neiva
  28. Linhares
  29. Mantenópolis
  30. Marataízes
  31.  Marechal Floriano
  32. Marilândia
  33. Mimoso do Sul
  34. Montanha
  35.  Mucurici
  36.  Muqui
  37.  Nova Venécia
  38. Pancas
  39. Pedro Canário
  40. Pinheiros
  41.  Piúma
  42.  Ponto Belo
  43.  Presidente Kennedy
  44. Rio Bananal
  45. Rio Novo do Sul
  46.  Santa Leopoldina
  47. Santa Maria de Jetibá
  48. Santa Teresa
  49. São Domingos do Norte
  50. São Gabriel da Palha
  51.  São José do Calçado
  52. São Mateus
  53.  São Roque do Canaã
  54. Serra
  55. Sooretama
  56. Vargem Alta
  57. Venda Nova do Imigrante
  58. Viana
  59. Vila Pavão
  60. Vila Valério
  61. Vila Velha
  62. Vitória

Tempo fechado na Grande Vitória

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

-  Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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