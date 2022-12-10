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Sul do ES

Casas são destelhadas e ruas ficam alagadas em Cachoeiro de Itapemirim

Cidade registrou chuva de granizo em alguns distritos e várias árvores caídas em rodovias após o temporal deste sábado (10)

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 20:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2022 às 20:23
Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, registrou casas destalhadas e árvores caídas neste sábado (10)
Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, registrou casas destalhadas e árvores caídas neste sábado (10) Crédito: Redes sociais e Thomas Albano
Cachoeiro de Itapemirim também foi atingido pelo temporal registrado em municípios capixabas na tarde deste sábado (10). Houve até registro de granizo em alguns pontos da cidade, que, após a chuva e o vento forte, também enfrentou alagamentos e queda de árvores. 
Na BR 393, que liga Cachoeiro e Muqui, a Defesa Civil registrou quatro árvores caídas na pista. Já o trevo do Bairro Aeroporto ficou alagado por trinta minutos, enquanto várias árvores caíram na ES 483, entre os distritos de Pacotuba e Burarama.
Imagens enviadas por moradores também mostram árvores caídas na ES 482, no trajeto do distrito de Rive até a cidade de Alegre. Já na Rodovia ES 166, entre Castelo e o distrito de Conduru, em Cachoeiro, leitores registraram fios arrebentados e galhos na via.
A chuva de granizo foi registrada  no Distrito de Pacotuba, ocorrência confirmada pela Defesa Civil.
Em Marbrasa, a Rua João Bosco Fiório ficou completamente sem luz após o temporal. De acordo com a EDP, distribuidora de energia, a queda foi provocada pelo temporal com muitas descargas atmosféricas e galhos de árvores na rede. Equipes estão trabalhando no local.
No bairro São Francisco, um fio de alta tensão rompeu por causa da chuva e caiu sobre a Linha Vermelha. A avenida está completamente interditada do bairro São Francisco até a entrada do zumbi. Segundo a Guarda Municipal, o trecho vai seguir interditado até que o problema seja sanado pela EDP. A distribuidora de energia informou que equipes estão sendo enviadas ao local.
Moradores também enviaram imagens de residências destelhadas em Cachoeiro. Em um condomínio do bairro Agostinho Simonato, fotos mostram que o vento forte derrubou as telhas de alguns apartamentos. No Bairro Zumbi, imagens também mostram que casas foram destelhadas.
De acordo com a Defesa Civil, no entanto, ainda não há registros de chamados para casas destelhadas.

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