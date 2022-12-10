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Alerta

Tempo fecha e dia vira noite no ES, que tem chuvas fortes em várias cidades

Após o início do sábado (10) ser muito sol e calor em praticamente todo o Espírito Santo, o tempo fechou repentinamente; veja a previsão

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 17:02

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

10 dez 2022 às 17:02
Nuvens escuras sobre o Pico do Itabira, em Cachoeiro de Itapemirim
Nuvens escuras sobre o Pico do Itabira, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Bernadete/Internauta
Após o início do sábado (10) ser muito sol e calor em praticamente todo o Espírito Santo, o tempo fechou repentinamente. Por volta das 16h, o dia já parecia ser noite em algumas regiões do Estado, que tem novamente alertas para fortes chuvas emitidos por institutos de meteorologia para o fim de semana.
Na região Sul, as nuvens escuras e densas se destacaram tanto que o grande Pico do Itabira, em Cachoeiro de Itapemirim, pareceu até pequeno. Em Linhares, o tempo também virou e o sol foi embora. Em Guarapari e na Grande Vitória, fortes ventos foram registrados na tarde deste sábado, assim como vários raios.
Em Vargem Alta, chegou a chover granizo no bairro Vila Esperança e parte da estrutura do Parque de Exposições da cidade desabou. A Defesa Civil da cidade isolou a área e informou que não houve vítimas. 
Apesar do sol ter aparecido em várias cidades e animado o início do fim de semana dos capixabas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo neste sábado (10), válidos até a manhã de domingo (11).
O primeiro foi o alerta laranja, que indica perigo. Com início às 9h30 deste sábado (10) e válido até 10h de domingo (11), as chuvas intensas podem afetar até 11 cidades do Norte do Espírito Santo, segundo o Inmet.
Instituto apontou como fica o clima em várias cidades do Espírito Santo; avisos valem até a manhã deste domingo (11)
Alertas laranja e amarelo para chuvas intensas abrangem regiões Norte e Central do Estado Crédito: Divulgação | Inmet
São elas:
  1. Água Doce do Norte
  2. Boa Esperança
  3. Conceição da Barra
  4. Ecoporanga
  5. Montanha
  6. Mucurici
  7. Nova Venécia
  8. Pedro Canário
  9. Pinheiros 
  10. Ponto Belo
  11.  São Mateus
Nessas cidades, pode chover entre 30 mm e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Alerta amarelo

Já o alerta amarelo para chuvas intensas, que indica um perigo potencial, abrange mais cidades: são 33 ao todo. Ele também começou às 9h30 de sábado e vai até 10h de domingo (11). De acordo com o Inmet, pode chover até 50 mm por dia, com ventos que podem chegar a 60 km/h. Confira os municípios:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Brejetuba
  10. Colatina
  11. Ecoporanga
  12. Governador Lindenberg
  13. Ibiraçu 
  14. Itaguaçu
  15. Itarana
  16. Jaguaré
  17. João Neiva
  18. Laranja da Terra
  19. Linhares
  20. Mantenópolis
  21. Marilândia
  22. Nova Venécia
  23. Pancas
  24. Pinheiros
  25. Rio Bananal
  26. Santa Teresa
  27. São Domingos do Norte
  28. São Gabriel da Palha
  29. São Mateus
  30. São Roque do Canaã
  31. Sooretama
  32. Vila Pavão
  33. Vila Valério

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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