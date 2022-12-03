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Chuva que atinge o ES é 'perigosa armadilha' para dezembro; entenda

Análise da empresa Climatempo aponta que a chuva de dezembro vai cair sobre solos encharcados e rios que já começaram a se elevar, com risco de mais complicações no Estado

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 15:53

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 dez 2022 às 15:53
Chuva forte causa alagamentos em ruas e casas do Norte do ES
Foram registrados alagamentos provocados pela chuva em João Neiva Crédito: Divulgação \ Prefeitura de João Neiva
As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo em novembro se transformaram em uma "perigosa armadilha" para o Estado, segundo a Climatempo. A empresa de meteorologia alerta que o território capixaba recebeu um dos maiores acumulados de chuva do Brasil e a previsão climática para dezembro é de precipitações intensas. 
No Estado, a média de chuva normal para novembro varia de 220 mm a 260 mm, de acordo com a média histórica (1991-2000) do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mas choveu de 200 mm a 400 mm em diferentes localidades capixabas.
Em Vitória, por exemplo, choveu 417 mm, sendo que a média é 234 mm. Em Linhares e São Mateus, na Região Norte, o acumulado foi de 419 mm e 475 mm respectivamente. 
Essa chuva intensa de novembro se transformou numa perigosa armadilha para o Espírito Santo e para o Sul da Bahia, na avaliação dos meteorologistas da Climatempo. A previsão climática para dezembro reserva muita chuva para as duas regiões, com a organização de mais de um evento de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Foi este tipo de sistema meteorológico que provocou volumes de chuva extremamente elevados no verão passado.
A Climatempo salienta ainda que chuva de dezembro vai cair sobre solos encharcados e rios que já começaram a se elevar. Com isso, há o risco de novas complicações nas cidades capixabas, tendo em vista os vários episódios de chuva intensa previstos.

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Chuva no fim de semana 

Dados levantados pela Climatempo mostram que nos dois primeiros dias de dezembro, o acumulado de chuva das 6h da manhã de quinta-feira (1º) até as 6h da manhã deste sábado (3), chegou a 270 mm em Fundão, na Grande Vitória.
A previsão para o fim de semana é de intensificação das áreas de instabilidade, devido à atuação de um vórtice ciclônico em altos níveis da atmosfera. Esse sistema, que não pode ser visto pelas imagens de satélite, é uma área de baixa pressão atmosférica em torno de 10 km de altitude, onde os ventos giram no sentido horário.
O vórtice fica sobre o oceano e sua circulação de ventos ajuda a formar nuvens bastante densas, carregadas de muita chuva. O sistema deve atuar durante todo o fim de semana mantendo grande parte do Espírito Santo e o Sul da Bahia. A previsão é de que a chuva enfraqueça na segunda-feira, com o deslocamento do vórtice

#CHUVANOES 

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