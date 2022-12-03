Chuva que atinge o ES é 'perigosa armadilha' para dezembro; entenda

Foram registrados alagamentos provocados pela chuva em João Neiva Crédito: Divulgação \ Prefeitura de João Neiva

As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo em novembro se transformaram em uma "perigosa armadilha" para o Estado, segundo a Climatempo. A empresa de meteorologia alerta que o território capixaba recebeu um dos maiores acumulados de chuva do Brasil e a previsão climática para dezembro é de precipitações intensas.

No Estado, a média de chuva normal para novembro varia de 220 mm a 260 mm, de acordo com a média histórica (1991-2000) do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mas choveu de 200 mm a 400 mm em diferentes localidades capixabas.

Em Vitória, por exemplo, choveu 417 mm, sendo que a média é 234 mm. Em Linhares e São Mateus, na Região Norte, o acumulado foi de 419 mm e 475 mm respectivamente.

O Espírito Santo foi um dos locais onde mais choveu no Brasil em novembro de 2022. A média de chuva normal para este mês varia de 220 a 260 mm (Inmet 1991-2020), mas choveu de 200 a 400 mm de forma generalizada. pic.twitter.com/gTdD0Aoruc — CLIMATEMPO (@climatempo) December 3, 2022

Essa chuva intensa de novembro se transformou numa perigosa armadilha para o Espírito Santo e para o Sul da Bahia, na avaliação dos meteorologistas da Climatempo. A previsão climática para dezembro reserva muita chuva para as duas regiões, com a organização de mais de um evento de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Foi este tipo de sistema meteorológico que provocou volumes de chuva extremamente elevados no verão passado.

Climatempo salienta ainda que chuva de dezembro vai cair sobre solos encharcados e rios que já começaram a se elevar. Com isso, há o risco de novas complicações nas cidades capixabas, tendo em vista os vários episódios de chuva intensa previstos.

Chuva no fim de semana

Dados levantados pela Climatempo mostram que nos dois primeiros dias de dezembro, o acumulado de chuva das 6h da manhã de quinta-feira (1º) até as 6h da manhã deste sábado (3), chegou a 270 mm em Fundão, na Grande Vitória.

A previsão para o fim de semana é de intensificação das áreas de instabilidade, devido à atuação de um vórtice ciclônico em altos níveis da atmosfera. Esse sistema, que não pode ser visto pelas imagens de satélite, é uma área de baixa pressão atmosférica em torno de 10 km de altitude, onde os ventos giram no sentido horário.