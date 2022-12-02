Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Destruição

Chuva no ES: rio em Fundão sobe 8 metros e inunda cidade

É o segundo dia consecutivo em que o município sofre com os estragos provocados pelas fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde o fim de novembro

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 12:44

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

02 dez 2022 às 12:44
Chuva atinge Fundão: rua é confundia com rio
Chuva atinge Fundão: rua é confundida com rio Crédito: Fernando Estevão
O principal rio de Fundão, que corta quase todo o município, voltou a transbordar e alagar ruas da cidade nesta sexta-feira (2). É o segundo dia consecutivo que a água toma as ruas, gerando um cenário de destruição. As fortes chuvas atingem várias partes do Espírito Santo, e Fundão é a terceira cidade capixaba com maior acumulado de chuva em intervalo de 24 horas. Segundo boletim da Defesa Civil Estadual, foram 109mm no período. Apenas João Neiva (138mm) e Ibiraçu (130mm) registraram mais chuva.
O que é visto nesta sexta (2) não é muito diferente do dia anterior: água do rio subindo e as pessoas tentando fugir do alagamento, com a roupa do corpo e alguns pertences. Na quinta-feira (1), o rio subiu 8 metros acima do normal, assustando moradores dos bairros Orli Ramos, Argim Correa, Campestre, Santo Antônio e Oseias. Às 11h desta sexta (2), o nível estava 5 metros acima do usual.
Chuva atinge Fundão: rua é confundia com rio
Marca em casa verde mostra altura que água chegou na quinta-feira (1) Crédito: Fernando Estevão
A repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, esteve na cidade nesta sexta-feira (2). Em entrevista durante o programa Bom Dia ES, o coordenador da Defesa Civil da cidade, Valfran de Oliveira, afirmou que a preocupação era que o Rio Fundão voltasse a subir.
"Nossa preocupação é que o rio volte a subir. É um rio que corta a cidade. E quando ele sobe, várias comunidades ficam isoladas. Essa é a nossa preocupação", disse Valfran de Oliveira antes das 8h desta sexta (2).
E foi o que aconteceu, como lamentam os moradores.
"Minha casinha está aí, molhando tudo. Ai, meu Deus, meu pai"
Moradora afetada pela chuva - Fundão
"A água veio e não deu tempo. Salvei eu, minha filha e meu neto. Foi o que deu para salvar"
Moradora afetada pela chuva - Fundão
Antes mesmo do meio-dia, durante a exibição do ESTV 1ª edição, da TV Gazeta, a repórter Gabriela Martins mostrava a cena que era temida pela Defesa Civil: a água invadindo e tomando conta da cidade.
Rio transborda em Fundão
À esquerda, ponte em Fundão às 7h. À direita, o mesmo local horas depois, já inundado Crédito: Fernando Estevão
Em uma outra cena, registrada na quinta-feira (1), algumas cabeças de gado foram levadas pela correnteza da água em Fundão, na altura de Três Barras. Não há informações sobre o que aconteceu depois com os animais.
E até mesmo quem se disponibilizou para ajudar em outra parte da cidade sofreu com as consequências da chuva. Fábio, que trabalha na Defesa Civil da cidade, teve a casa alagada enquanto auxiliava moradores em outro lugar da cidade.
"Recebi um telefonema da minha esposa dizendo que minha casa estava com água. Mas até eu chegar não deu tempo de tirar nada. Vida que segue", relata.
O município de Fundão decretou estado de emergência em decorrência das chuvas ainda na quinta-feira (1).
De acordo com a Defesa Civil, às 11h, as cidades que mais registraram chuva em 24 horas foram:
  1. João Neiva 138.06
  2. Ibiraçu 130.45
  3. Fundão 109.6
  4. Cariacica 76.91
  5. Aracruz 72.97
  6. Viana 70.33
  7. Conceição da Barra 64.4
  8. Santa Teresa 64.17
  9. Rio Bananal 62.4
  10.  Domingos Martins 58.04
A Defesa Civil apontou que o risco hidrológico e de movimento de massa é classificado como "nível alto" na cidade. Em boletim divulgado às 11h, o órgão informa que 100 pessoas estão desalojadas em Fundão e outras 44 estão desabrigadas.

CHUVA NO ES

Cariacica retira toneladas de lixo de rio e prefeito faz apelo à população

ES recebe alerta 'vermelho' para transbordamento de rios e deslizamentos

Após aulas, Linhares tem consultas e exames suspensos devido à chuva

Moradora tem ajuda para recomeçar após perder tudo devido à chuva em Cariacica

Bombeiros do ES pedem que pessoas não insistam em ficar em casa em situação de risco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES defesa civil espírito santo Fundão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados