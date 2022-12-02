Chuva no ES: rio em Fundão sobe 8 metros e inunda cidade

Chuva atinge Fundão: rua é confundida com rio Crédito: Fernando Estevão

O principal rio de Fundão , que corta quase todo o município, voltou a transbordar e alagar ruas da cidade nesta sexta-feira (2). É o segundo dia consecutivo que a água toma as ruas, gerando um cenário de destruição. As fortes chuvas atingem várias partes do Espírito Santo , e Fundão é a terceira cidade capixaba com maior acumulado de chuva em intervalo de 24 horas. Segundo boletim da Defesa Civil Estadual, foram 109mm no período. Apenas João Neiva (138mm) e Ibiraçu (130mm) registraram mais chuva.

O que é visto nesta sexta (2) não é muito diferente do dia anterior: água do rio subindo e as pessoas tentando fugir do alagamento, com a roupa do corpo e alguns pertences. Na quinta-feira (1), o rio subiu 8 metros acima do normal, assustando moradores dos bairros Orli Ramos, Argim Correa, Campestre, Santo Antônio e Oseias. Às 11h desta sexta (2), o nível estava 5 metros acima do usual.

Marca em casa verde mostra altura que água chegou na quinta-feira (1) Crédito: Fernando Estevão

A repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, esteve na cidade nesta sexta-feira (2). Em entrevista durante o programa Bom Dia ES, o coordenador da Defesa Civil da cidade, Valfran de Oliveira, afirmou que a preocupação era que o Rio Fundão voltasse a subir.

"Nossa preocupação é que o rio volte a subir. É um rio que corta a cidade. E quando ele sobe, várias comunidades ficam isoladas. Essa é a nossa preocupação", disse Valfran de Oliveira antes das 8h desta sexta (2).

E foi o que aconteceu, como lamentam os moradores.

"Minha casinha está aí, molhando tudo. Ai, meu Deus, meu pai" Moradora afetada pela chuva - Fundão

"A água veio e não deu tempo. Salvei eu, minha filha e meu neto. Foi o que deu para salvar" Moradora afetada pela chuva - Fundão

Antes mesmo do meio-dia, durante a exibição do ESTV 1ª edição, da TV Gazeta, a repórter Gabriela Martins mostrava a cena que era temida pela Defesa Civil: a água invadindo e tomando conta da cidade.

À esquerda, ponte em Fundão às 7h. À direita, o mesmo local horas depois, já inundado Crédito: Fernando Estevão

Em uma outra cena, registrada na quinta-feira (1), algumas cabeças de gado foram levadas pela correnteza da água em Fundão, na altura de Três Barras. Não há informações sobre o que aconteceu depois com os animais.

E até mesmo quem se disponibilizou para ajudar em outra parte da cidade sofreu com as consequências da chuva. Fábio, que trabalha na Defesa Civil da cidade, teve a casa alagada enquanto auxiliava moradores em outro lugar da cidade.

"Recebi um telefonema da minha esposa dizendo que minha casa estava com água. Mas até eu chegar não deu tempo de tirar nada. Vida que segue", relata.

O município de Fundão decretou estado de emergência em decorrência das chuvas ainda na quinta-feira (1).

De acordo com a Defesa Civil, às 11h, as cidades que mais registraram chuva em 24 horas foram:

João Neiva 138.06

Ibiraçu 130.45

Fundão 109.6

Cariacica 76.91

Aracruz 72.97

Viana 70.33

Conceição da Barra 64.4

Santa Teresa 64.17

Rio Bananal 62.4

Domingos Martins 58.04

