Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no ES

Após aulas, Linhares tem consultas e exames suspensos devido à chuva

Procedimentos de pacientes de unidades de saúde do município que seriam realizados em unidades da Grande Vitória, Baixo Guandu e Colatina estão sendo reagendados

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 11:34

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

02 dez 2022 às 11:34
Trecho inundado da BR 101 em Linhares
Trecho inundado da BR 101 em Linhares Crédito: Jota Júnior
Por causa das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo, a Prefeitura de Linhares, uma das cidades mais afetadas no Norte do Estado, suspendeu consultas e exames dos pacientes referenciados nas unidades de saúde da cidade. As aulas nas escolas da rede municipal também foram suspensas até esta sexta-feira (2).
Os procedimentos seriam realizados nas unidades da Grande Vitória e de Baixo Guandu e Colatina, estes, municípios do Noroeste do Estado. A medida visa garantir a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde, já que a BR 101 está totalmente interditada em Aracruz, no km 170, e teria obra de recuperação concluída nesta sexta-feira, mas prazo foi adiado.
A prefeitura informou que em casos de urgência e emergência os pacientes podem ir até uma unidade básica de saúde ou no Hospital Geral de Linhares (HGL). Em caso de dúvidas, o morador deve ligar nos telefones: 3372-3090, 3373-2539 ou 3372-1651.

Acumulado de chuva

O município de Linhares recebeu 128.4 mm de chuva no acumulado das últimas 24 horas. A informação consta no boletim emitido às 6h desta sexta-feira (2) pela Defesa Civil do Espírito Santo. Segundo o documento, a cidade conta com 133 desabrigados.
As condições climáticas apontam risco alto para movimento de massa (queda de barreiras) e risco moderado para inundações. Além de tirar pessoas de casa, as fortes chuvas já resultaram em interdições em trechos da BR 101 que corta a região.
As famílias desabrigadas foram encaminhadas para ginásios de esportes nos bairros Araçá, Conceição e Juparanã e uma escola municipal de Baixo Quartel. Segundo moradores, alguns acessos a Degredo, Brejo Grande, Povoação e Regência estão alagados.

BR 101 tem interdição em novo trecho

Desde a última terça-feira (29) o km 107 da BR 101, no limite entre Linhares e Aracruz, está interditado totalmente. Houve um transbordamento de um córrego na localidade de Rio Quartel e a força da água destruiu parte da rodovia, abrindo uma cratera.
A Eco101, concessionária responsável pela rodovia, informou inicialmente que os trabalhos seriam concluídos nesta sexta-feira (2). No entanto, nesta quinta-feira (1), a empresa  anunciou prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos.
"Devido a continuidade das fortes chuvas que atingem o estado, foram registrados diversos pontos de erosão na BR-101/ES/BA, sendo dois desses de grande complexidade. Tendo em vista a continuidade das chuvas e a necessidade de um grande volume de materiais para reconstrução da pista, está prevista a finalização dos serviços até o início da próxima semana", informou por nota.

Pontos de interdição na BR 101

Interdição total:
  • Km 170, em Linhares - Erosão na pista;
  • Km 171,3, em Aracruz – Erosão na pista
Interdição parcial: 
  • Km 134, em Linhares – Queda de barreira, com desvio; 
  • Km 162,7, em Linhares - Alagamento 
  •  Km 301, em Viana - Pista lateral sentido Sul interditada devido a uma queda de barreira. Trânsito fluindo pela pista central

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Institutos preveem chuva acima da média até fevereiro no ES

Chuva no ES: Eco101 muda previsão para liberar trecho da BR 101 Norte

Quase cem viagens de ônibus são canceladas após fortes chuvas no ES

Chuvas no ES: saiba os desvios dos trechos interditados na BR 101 Norte

Prefeitura decreta situação de emergência por causa da chuva em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Linhares Prefeitura de Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As suspeitas de uso de informação privilegiada que atingem a Presidência de Donald Trump
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados