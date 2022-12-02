Após aulas, Linhares tem consultas e exames suspensos devido à chuva

Trecho inundado da BR 101 em Linhares Crédito: Jota Júnior

Por causa das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo, a Prefeitura de Linhares, uma das cidades mais afetadas no Norte do Estado, suspendeu consultas e exames dos pacientes referenciados nas unidades de saúde da cidade. As aulas nas escolas da rede municipal também foram suspensas até esta sexta-feira (2)

A prefeitura informou que em casos de urgência e emergência os pacientes podem ir até uma unidade básica de saúde ou no Hospital Geral de Linhares (HGL). Em caso de dúvidas, o morador deve ligar nos telefones: 3372-3090, 3373-2539 ou 3372-1651.

Acumulado de chuva

O município de Linhares recebeu 128.4 mm de chuva no acumulado das últimas 24 horas. A informação consta no boletim emitido às 6h desta sexta-feira (2) pela Defesa Civil do Espírito Santo. Segundo o documento, a cidade conta com 133 desabrigados.

As condições climáticas apontam risco alto para movimento de massa (queda de barreiras) e risco moderado para inundações. Além de tirar pessoas de casa, as fortes chuvas já resultaram em interdições em trechos da BR 101 que corta a região.

As famílias desabrigadas foram encaminhadas para ginásios de esportes nos bairros Araçá, Conceição e Juparanã e uma escola municipal de Baixo Quartel. Segundo moradores, alguns acessos a Degredo, Brejo Grande, Povoação e Regência estão alagados.

BR 101 tem interdição em novo trecho

Desde a última terça-feira (29) o km 107 da BR 101, no limite entre Linhares e Aracruz, está interditado totalmente. Houve um transbordamento de um córrego na localidade de Rio Quartel e a força da água destruiu parte da rodovia, abrindo uma cratera.

9h - BR101 km 162,7, Weg - Linhares, pista interditada devido a alagamento.

Verifiquem aplicativos de mobilidade para definir a melhor alternativa de acordo com o seu destino. pic.twitter.com/WFSrJHxIto — PRF - Espírito Santo (@PRF191ES) December 2, 2022

A Eco101, concessionária responsável pela rodovia, informou inicialmente que os trabalhos seriam concluídos nesta sexta-feira (2). No entanto, nesta quinta-feira (1), a empresa anunciou prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos.

"Devido a continuidade das fortes chuvas que atingem o estado, foram registrados diversos pontos de erosão na BR-101/ES/BA, sendo dois desses de grande complexidade. Tendo em vista a continuidade das chuvas e a necessidade de um grande volume de materiais para reconstrução da pista, está prevista a finalização dos serviços até o início da próxima semana", informou por nota.

Pontos de interdição na BR 101

Interdição total:

Km 170, em Linhares - Erosão na pista;

Km 171,3, em Aracruz – Erosão na pista