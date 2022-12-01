Devido à chuva, aulas são suspensas nas escolas municipais de Linhares

Em função das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo, a Prefeitura de Linhares, um dos municípios mais afetados pelo mau tempo no Norte do Espírito Santo, suspendeu as aulas em toda a rede municipal de ensino na tarde desta quinta-feira (1º) e nesta sexta-feira (2).
Por meio da Secretaria Municipal de Educação, a prefeitura disse que a suspensão das aulas abrange também os centros de educação infantil, além das escolas de ensino fundamental.
Em nota, a administração municipal esclareceu que as escolas não foram atingidas por alagamentos, porém, há pontos problemas graves de tráfego nas estradas municipais e estaduais, o que atrapalha a mobilidade e a segurança dos estudantes e dos profissionais da educação.
“Os problemas decorrentes das chuvas estão sendo monitorados pela secretaria municipal de educação para a tomada das devidas providências. O retorno das aulas em toda a rede municipal de ensino está previsto para a próxima segunda-feira, dia 5 de dezembro", informou a prefeitura, em nota.