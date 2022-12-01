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Chuva no ES

Prefeitura de Aracruz suspende aulas até sexta (2) devido às chuvas

De acordo com a nota divulgada pelo município nesta quinta-feira (1°), o transporte foi prejudicado pela situação das estradas

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 11:22

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 dez 2022 às 11:22
Em Aracruz, a rodovia ES-257 está parcialmente interditada
Em Aracruz, a rodovia ES-257 está parcialmente interditada Crédito: Leitor| A Gazeta
Por conta dos problemas causados pela chuva, as aulas da rede municipal estão suspensas nesta quinta (1º) e sexta-feira (2) em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a nota divulgada pela prefeitura, o transporte foi prejudicado pela situação das estradas.
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) decidiu suspender as aulas em todas as escolas da rede municipal, nos turnos matutino e vespertino nesta semana. Professores, alunos e transporte escolar passam por dificuldades de locomoção por causa da situação das estradas.
Além disso, algumas escolas também estão recebendo famílias desabrigadas após enchentes e alagamentos na cidade.
Em Aracruz, segundo a prefeitura, a rodovia ES-257 está parcialmente interditada. A Defesa Civil de Aracruz informa que a interdição é no sentido Ibiraçu, por conta do deslizamento de terra. O órgão pede, ainda, atenção redobrada dos motoristas que forem transitar pelo trecho próximo ao Sítio Santa Joana. Em caso de emergência, as pessoas devem acionar a Defesa Civil: 199 (27) 3270-7969 ou (27) 99963-0321.

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