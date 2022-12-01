Prefeitura de Aracruz suspende aulas até sexta (2) devido às chuvas

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) decidiu suspender as aulas em todas as escolas da rede municipal, nos turnos matutino e vespertino nesta semana. Professores, alunos e transporte escolar passam por dificuldades de locomoção por causa da situação das estradas.

Em Aracruz, segundo a prefeitura, a rodovia ES-257 está parcialmente interditada. A Defesa Civil de Aracruz informa que a interdição é no sentido Ibiraçu, por conta do deslizamento de terra. O órgão pede, ainda, atenção redobrada dos motoristas que forem transitar pelo trecho próximo ao Sítio Santa Joana. Em caso de emergência, as pessoas devem acionar a Defesa Civil: 199 (27) 3270-7969 ou (27) 99963-0321.