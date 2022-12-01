Um muro desabou sobre duas casas no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (1º). O Corpo de Bombeiros esteve no local e resgatou sete pessoas. Segundo informações da Defesa Civil do município, os danos foram apenas materiais.
O desabamento assustou os moradores. O muro, de acordo com a apuração do repórter da TV Gazeta Tiago Félix, é de uma antiga empresa no bairro. A queda teria acontecido por volta das 8h. No local, os bombeiros informaram que as sete pessoas foram resgatadas dos destroços, sem ferimentos.
O local foi isolado e a Defesa Civil avalia a possibilidade de novos deslizamentos na região. Ainda segundo o órgão, continua chovendo muito na região e há chamados para outros bairros por conta de alagamentos, como nos bairros centrais, Interlagos e Shell.
Muro desaba sobre casas e sete pessoas são resgatadas em Linhares