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Rodovia ES 080 é interditada em Santa Leopoldina após deslizamento

Deslizamento de terra bloqueou a rodovia nas proximidades do posto de combustíveis de Barra de Mangaraí, na manhã de quinta (1°). Nesta sexta (2), a informação é de que trecho foi liberado

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 08:57

Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

01 dez 2022 às 08:57
Rodovia ES 080 em Santa Leopoldina é interditada após deslizamento
Rodovia ES 080 em Santa Leopoldina é interditada após deslizamento Crédito: Leitor | A Gazeta
A rodovia ES 080 chegou a ser totalmente interditada em Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã de quinta-feira (1º), devido a um deslizamento de terra próximo ao km 78, nas imediações do posto de combustíveis de Barra de Mangaraí. A prefeitura informou que equipes foram enviadas ao local para desobstruir a pista. No Boletim Extraordinário divulgado pela Defesa Civil Estadual às 6h desta sexta-feira, já consta que o trecho foi liberado. No entanto, há alerta para alagamento nas laterais da pista.
A Prefeitura de Santa Leopoldina orientou a todos os moradores que, em caso de comprometimento de segurança em razão das fortes chuvas, a Defesa Civil, a Agência Estadual de Recursos Hídricos e o Instituo de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo devem ser acionados.

Deslizamento interdita rodovia ES 080 em Santa Leopoldina

Empresa suspende viagens de ônibus

Na manhã desta quinta-feira (1º), a Viação Pretti anunciou por meio das redes sociais que estão suspensas as viagens nos trechos Vitória - Itaguaçu e Itaguaçu - Vitória devido aos bloqueios na região de Barra de Mangaraí, causado pelo deslizamento de terra. 
A companhia também publicou outro anúncio, alertando seus clientes sobre a possibilidade de atrasos de até 3h em suas linhas, devido a possíveis complicações que podem ser causados pela chuva. A reportagem perguntou à viação quais seriam as possíveis linhas impactadas, mas foi respondida que não há esse dado no momento.
Viação Pretti cancela viagens em trecho bloqueado por deslizamento
Viação Pretti cancela viagens em trecho bloqueado por deslizamento Crédito: Reprodução/Viação Pretti

Chuvas fortes no Espírito Santo até semana que vem

O volume alto de chuvas no Espírito Santo tem um motivo: a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) tem deixado o tempo bastante chuvoso no Espírito Santo, junção de uma frente fria com áreas de instabilidade. 
À reportagem de A Gazetao meteorologista do Inmet Claudemir de Azevedo afirma que as chuvas vão diminuir de forma significativa na próxima segunda-feira (5)
"Mesmo que a zona de convergência não atue no Estado, deve continuar chovendo nos próximos dias. Porque novas áreas de instabilidade devem se intensificar. A área de baixa pressão no litoral do Estado promove a chegada de chuva, normalmente mantém o tempo nessas condições. A redução da chuva deve acontecer a partir de 5 de dezembro", explica.

Atualização

02/12/2022 - 6:46
Após publicação desta matéria, a Defesa Civil Estadual informou que trecho foi liberado. O texto foi atualizado.

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