Rodovia ES 080 é interditada em Santa Leopoldina após deslizamento

Rodovia ES 080 em Santa Leopoldina é interditada após deslizamento Crédito: Leitor | A Gazeta

A rodovia ES 080 chegou a ser totalmente interditada em Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã de quinta-feira (1º), devido a um deslizamento de terra próximo ao km 78, nas imediações do posto de combustíveis de Barra de Mangaraí. A prefeitura informou que equipes foram enviadas ao local para desobstruir a pista. No Boletim Extraordinário divulgado pela Defesa Civil Estadual às 6h desta sexta-feira, já consta que o trecho foi liberado. No entanto, há alerta para alagamento nas laterais da pista.

A Prefeitura de Santa Leopoldina orientou a todos os moradores que, em caso de comprometimento de segurança em razão das fortes chuvas, a Defesa Civil, a Agência Estadual de Recursos Hídricos e o Instituo de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo devem ser acionados.

Deslizamento interdita rodovia ES 080 em Santa Leopoldina

Empresa suspende viagens de ônibus

Na manhã desta quinta-feira (1º), a Viação Pretti anunciou por meio das redes sociais que estão suspensas as viagens nos trechos Vitória - Itaguaçu e Itaguaçu - Vitória devido aos bloqueios na região de Barra de Mangaraí, causado pelo deslizamento de terra.

A companhia também publicou outro anúncio, alertando seus clientes sobre a possibilidade de atrasos de até 3h em suas linhas, devido a possíveis complicações que podem ser causados pela chuva. A reportagem perguntou à viação quais seriam as possíveis linhas impactadas, mas foi respondida que não há esse dado no momento.

Viação Pretti cancela viagens em trecho bloqueado por deslizamento Crédito: Reprodução/Viação Pretti

Chuvas fortes no Espírito Santo até semana que vem

O volume alto de chuvas no Espírito Santo tem um motivo: a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) tem deixado o tempo bastante chuvoso no Espírito Santo, junção de uma frente fria com áreas de instabilidade.

A Gazeta, o meteorologista do Inmet Claudemir de Azevedo afirma que as chuvas vão diminuir de forma significativa na próxima segunda-feira (5). À reportagem de

"Mesmo que a zona de convergência não atue no Estado, deve continuar chovendo nos próximos dias. Porque novas áreas de instabilidade devem se intensificar. A área de baixa pressão no litoral do Estado promove a chegada de chuva, normalmente mantém o tempo nessas condições. A redução da chuva deve acontecer a partir de 5 de dezembro", explica.