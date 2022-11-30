Até quando a chuva continua no ES? Confira a previsão do tempo

Deve continuar chovendo no ES pelo menos até o domingo (4) Crédito: Ricardo Medeiros

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) tem deixado o tempo bastante chuvoso no Espírito Santo . Mas até quando vai continuar chovendo no Estado? Esse fenômeno típico desta época do ano deve perder força nesta semana, mas a chuva deve continuar até os primeiros dias de dezembro.

Nesta quarta-feira (30), último dia de novembro, o tempo se mantém instável, devido à zona de convergência. Há previsão de muitas nuvens e chuva ao longo do dia em todas as regiões.

Na quinta-feira (1º), o canal de umidade começa a perder força no Estado, mas a instabilidade persiste, por causa da presença da umidade trazida pelos ventos costeiros. Pode, novamente, chover em todo o Estado.

A umidade trazida pelos ventos costeiros mantém a chuva na sexta-feira (2), quando também há previsão de tempo fechado para todas as regiões.

As condições de instabilidade se mantêm no Espírito Santo no sábado (3), ainda devido à presença da umidade trazida pelos ventos costeiros. Previsão de chuva ao longo do dia em todas as localidades.

Persistem as condições de instabilidade em todo o Espírito Santo no domingo (4), por causa da presença da umidade trazida pelos ventos costeiros. Chove em todas as regiões, sendo menos frequente em trechos das Regiões Sul e Serrana.

Cadê o sol?

Para os capixabas que não veem a hora do sol voltar a aparecer no Estado, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destaca que o tempo só deve ficar estável no início da próxima semana.

"Mesmo que a zona de convergência não atue no Estado, deve continuar chovendo nos próximos dias. Porque novas áreas de instabilidade devem se intensificar. A área de baixa pressão no litoral do Estado promove a chegada de chuva, normalmente mantém o tempo nessas condições. A redução da chuva deve acontecer a partir de 5 de dezembro", explica.

Essa chuvarada é provocada pelas zonas de convergências, fenômenos típicos nessa passagem da primavera para o verão, contextualiza Azevedo.