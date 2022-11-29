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Sem trégua

ES recebe dois novos alertas de tempestades e chuvas intensas

Os avisos, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indicam chuvas de até 100 milímetros por dia, além de ventos de até 100km/h
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

29 nov 2022 às 15:47

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 15:47

Chuva e ventania derrubam árvore sobre carro em Santo Antônio na manhã do dia 28, segunda-feira
A chuva e ventania dos últimos dias derrubam árvore em Santo Antônio, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A chuva não vai dar trégua em boa parte do Espírito Santo pelos próximos dias. O Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) emitiu dois novos alertas, um de chuvas intensas e outro de tempestades, válidos até às 10h desta quarta-feira (30). Os avisos são laranjas, ou seja, cuja classificação de risco é considerada perigosa.
O alerta de tempestades se estende a 36 municípios do Estado (confira lista abaixo). De acordo com o Inmet, são previstos acumulados de chuva de até 60 mm/h ou 100 mm por dia, além de ventos de 60 a 100km/h. Há ainda risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de granizo e de alagamentos. 
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta 
  5. Apiacá 
  6. Atílio Vivacqua 
  7. Baixo Guandu 
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba 
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo 
  13. Divino de São Lourenço 
  14. Domingos Martins 
  15. Dores do Rio Preto 
  16. Guaçuí 
  17. Ibatiba 
  18. Ibitirama 
  19. Iconha 
  20. Irupi 
  21. Itapemirim 
  22. Iúna 
  23. Jerônimo Monteiro 
  24. Laranja da Terra 
  25. Marataízes
  26. Marechal Floriano 
  27. Mimoso do Sul 
  28. Muniz Freire 
  29. Muqui 
  30. Piúma 
  31. Presidente Kennedy 
  32. Rio Novo do Sul 
  33. Santa Maria de Jetibá 
  34. São José do Calçado 
  35. Vargem Alta 
  36. Venda Nova do Imigrante

Orientações do Inmet

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Já o alerta de chuvas intensas, que teve início na manhã desta terça-feira (29), prevê os mesmos acumulados de água e de ventos para 50 municípios (de até 100 mm por dia e 100km/h, respectivamente). No entanto, descarta a chuva de granizo e levanta a possibilidade de descargas elétricas. Veja quais são as cidades enquadradas nesse segundo aviso:
ES recebe dois novos alertas de tempestades e chuvas intensas
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte 
  3. Águia Branca 
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo 
  6. Anchieta 
  7. Aracruz 
  8. Baixo Guandu 
  9. Barra de São Francisco 
  10. Boa Esperança 
  11. Cariacica
  12. Colatina 
  13. Conceição da Barra 
  14. Domingos Martins 
  15. Ecoporanga 
  16. Fundão 
  17. Governador Lindenberg
  18. Guarapari
  19. Ibiraçu  
  20. Itaguaçu 
  21. Itarana 
  22. Jaguaré 
  23. João Neiva 
  24. Laranja da Terra
  25. Linhares 
  26. Mantenópolis
  27. Marechal Floriano
  28. Marilândia 
  29. Montanha 
  30. Mucurici 
  31. Nova Venécia 
  32. Pancas 
  33. Pedro Canário 
  34. Pinheiros
  35. Ponto Belo 
  36. Rio Bananal 
  37. Santa Leopoldina 
  38. Santa Maria de Jetibá 
  39. Santa Teresa 
  40. São Domingos do Norte
  41. São Gabriel da Palha 
  42. São Mateus 
  43. São Roque do Canaã 
  44. Serra 
  45. Sooretama 
  46. Viana 
  47. Vila Pavão 
  48. Vila Valério 
  49. Vila Velha
  50. Vitória

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