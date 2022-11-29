Pedra desliza e quatro famílias ficam desalojadas em Vargem Alta

Por conta de um deslizamento de uma pedra, 14 pessoas tiveram de deixar suas casas em Pedra Branca, zona rural de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, o caso aconteceu na última quinta-feira (24) e os integrantes de quatro famílias seguem acomodados na casa de parentes por precaução.
Pedra desliza e deixa 14 pessoas desalojadas em Vargem Alta
Nenhuma casa foi atingida pela pedra, mas a Defesa Civil Municipal e o setor de engenharia da Prefeitura de Vargem Alta estiveram no local e interditaram, temporariamente, quatro residências devido aos riscos de novos deslizamentos.
Segundo a administração municipal, os desalojados estão sendo acompanhados por equipes da Secretaria de Assistência Social até a prefeitura finalizar o projeto de contenção para evitar futuras movimentações de terra na região. Não há previsão de retorno das pessoas para as residências.