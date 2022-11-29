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Pedra desliza e quatro famílias ficam desalojadas em Vargem Alta

Segundo a prefeitura, quatro casas foram interditadas por conta de risco de novos deslizamentos; 14 pessoas precisaram deixar as residências e estão na casa de parentes por precaução
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 nov 2022 às 13:39

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 13:39

Pedra desliza e deixa 14 pessoas desalojadas em Vargem Alta
Pedra desliza e deixa 14 pessoas desalojadas em Vargem Alta Crédito: Prefeitura de Vargem Alta
Por conta de um deslizamento de uma pedra, 14 pessoas tiveram de deixar suas casas em Pedra Branca, zona rural de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, o caso aconteceu na última quinta-feira (24) e os integrantes de quatro famílias seguem acomodados na casa de parentes por precaução.

Pedra desliza e deixa 14 pessoas desalojadas em Vargem Alta

Nenhuma casa foi atingida pela pedra, mas a Defesa Civil Municipal e o setor de engenharia da Prefeitura de Vargem Alta estiveram no local e interditaram, temporariamente, quatro residências devido aos riscos de novos deslizamentos.
Segundo a administração municipal, os desalojados estão sendo acompanhados por equipes da Secretaria de Assistência Social até a prefeitura finalizar o projeto de contenção para evitar futuras movimentações de terra na região. Não há previsão de retorno das pessoas para as residências. 

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