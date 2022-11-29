Chuva causa queda de barreira, buracos e interdições na BR 101; veja situação da rodovia

As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo provocaram queda de barreiras, buracos e interdições na BR 101. De acordo com a Eco101, em Fundão foram registrados dois pontos de queda de barreiras, no km 227 e km 233. A equipe de conservação já esteve nos locais e as pistas foram liberadas às 6h30 e às 7h12, respectivamente.
No limite entre Aracruz e Linhares, no km 170, houve erosão da pista e o trecho está totalmente interditado. No km 186, houve queda de barreira e o tráfego segue por desvio.
Houve o transbordamento de um córrego na localidade de Rio Quartel e a força da água destruiu parte da rodovia, abrindo uma cratera às margens da pista.
Em nota, a Eco 101 informou que uma força-tarefa foi criada para iniciar, ainda hoje (29), obras para restabelecer a operação normal da rodovia. Será feita uma contenção provisória na vazão do curso da água do trecho do km 170, seguida de reconstrução da drenagem, recomposição do aterro e pavimentação da pista. O prazo para conclusão das obras é de 72h.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há desvio para os motoristas que passam pelo local. De acordo com informações da TV Gazeta, na hora do rompimento da pista, ninguém ficou ferido. Segundo o repórter Cristian Miranda, os motoristas que seguiam sentido Vitória estão retornando para o Centro de Linhares
A concessionária Eco101 orienta que motoristas fiquem atentos aos pontos e respeitem as sinalizações. Ninguém ficou ferido nas ocorrências. As informações sobre as condições de tráfego na BR-101 estão sendo atualizadas no Twitter (@_eco101), no canal do Telegram (Eco101 Informa) e no site da concessionária (eco101.com.br).