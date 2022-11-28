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Chuva alaga de balneários a zona rural e deixa desabrigados em Linhares

Pontal do Ipiranga, Povoação e Rio Quartel são alguns locais atingidos pelo temporal no município. De acordo com a prefeitura, há três famílias desabrigadas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 nov 2022 às 14:09

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 14:09

Avenida em Pontal do Ipiranga tomada pela água
Avenida em Pontal do Ipiranga tomada pela água Crédito: Leitor de A Gazeta
chuva forte que atinge o Espírito Santo e já causa transtornos em algumas cidades provocou alagamentos em Linhares, no Norte do Estado, nesta segunda-feira (28). As localidades de Pontal do Ipiranga e Povoação, no litoral, e Rio Quartel, na zona rural, foram as regiões mais impactadas pelo temporal, que não deu trégua. Imagens encaminhadas por leitores de A Gazeta mostram a situação.
Em Rio Quartel, um córrego transbordou e a água entrou nas casas de moradores da Rua das Flores, deixando seis famílias desabrigadas, de acordo com informações da Prefeitura de Linhares. Atualmente, três famílias ainda estão nesta situação. O último boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado às 11h desta segunda-feira, aponta que 11 pessoas precisaram ser abrigadas em uma escola no distrito.
A prefeitura informou que realizou intervenções em Pontal do Ipiranga para a abertura de um canal para escoamento das águas da chuva pelo Rio Ipiranga e também por outro canal, próximo à rua Saui. A Defesa Civil Municipal também esteve em Povoação.
Morador utiliza trator em Pontal do Ipiranga
Morador utiliza trator em Pontal do Ipiranga Crédito: Leitor de A Gazeta
Não há registros de interdições de estradas em nenhuma rodovia em Linhares e as equipes da Prefeitura e da Defesa Civil monitoram e estão em alerta. Em caso de emergência, os moradores devem acionar o novo telefone da Defesa Civil, que é o (27) 98115-0511.

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