Chuva alaga de balneários a zona rural e deixa desabrigados em Linhares

Avenida em Pontal do Ipiranga tomada pela água Crédito: Leitor de A Gazeta

A Gazeta mostram a situação. chuva forte que atinge o Espírito Santo e já causa transtornos em algumas cidades provocou alagamentos em Linhares, no Norte do Estado, nesta segunda-feira (28). As localidades de Pontal do Ipiranga e Povoação, no litoral, e Rio Quartel, na zona rural, foram as regiões mais impactadas pelo temporal, que não deu trégua. Imagens encaminhadas por leitores demostram a situação.

Em Rio Quartel, um córrego transbordou e a água entrou nas casas de moradores da Rua das Flores, deixando seis famílias desabrigadas, de acordo com informações da Prefeitura de Linhares. Atualmente, três famílias ainda estão nesta situação. O último boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado às 11h desta segunda-feira, aponta que 11 pessoas precisaram ser abrigadas em uma escola no distrito.

A prefeitura informou que realizou intervenções em Pontal do Ipiranga para a abertura de um canal para escoamento das águas da chuva pelo Rio Ipiranga e também por outro canal, próximo à rua Saui. A Defesa Civil Municipal também esteve em Povoação.

Morador utiliza trator em Pontal do Ipiranga Crédito: Leitor de A Gazeta