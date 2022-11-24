Polícia prende um dos líderes do tráfico de Linhares e São Mateus

Um homem de 28 anos, suspeito de ser um dos líderes do tráfico de drogas em Linhares e São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foi preso no balneário de Guriri durante uma operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (23). Com Jhon Samer Gonçalves Rifo, conhecido como Gordinho, os policiais encontraram uma pistola, munições, dinheiro, um veículo e drogas.
Segundo a Polícia Civil, a ação policial aconteceu em cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão. O suspeito era investigado pelo sistema de inteligência da corporação há mais de um ano por envolvimento com o tráfico e é reconhecido como um dos maiores distribuidores de entorpecentes no Norte do Estado. Gordinho foi monitorado até a polícia conseguir provas de todo o esquema de traficância.
Após ser preso, o indivíduo foi levado para a Delegacia Regional de Linhares e depois seguiu para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde está à disposição da Justiça.