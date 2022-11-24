Polícia prende um dos líderes do tráfico de Linhares e São Mateus

Segundo a Polícia Civil, a ação policial aconteceu em cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão. O suspeito era investigado pelo sistema de inteligência da corporação há mais de um ano por envolvimento com o tráfico e é reconhecido como um dos maiores distribuidores de entorpecentes no Norte do Estado. Gordinho foi monitorado até a polícia conseguir provas de todo o esquema de traficância.