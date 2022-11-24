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Norte do ES

Polícia prende um dos líderes do tráfico de Linhares e São Mateus

Homem de 28 anos foi preso durante uma operação que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão no balneário de Guriri, em São Mateus, nesta quarta (23)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 nov 2022 às 09:00

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 09:00

PC também apreendeu uma arma, dinheiro e um veículo, que estavam com o preso
PC também apreendeu uma arma, dinheiro e um veículo, que estavam com o preso Crédito: Divulgação/PCES
Um homem de 28 anos, suspeito de ser um dos líderes do tráfico de drogas em Linhares e São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foi preso no balneário de Guriri durante uma operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (23). Com Jhon Samer Gonçalves Rifo, conhecido como Gordinho, os policiais encontraram uma pistola, munições, dinheiro, um veículo e drogas.
Segundo a Polícia Civil, a ação policial aconteceu em cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão. O suspeito era investigado pelo sistema de inteligência da corporação há mais de um ano por envolvimento com o tráfico e é reconhecido como um dos maiores distribuidores de entorpecentes no Norte do Estado. Gordinho foi monitorado até a polícia conseguir provas de todo o esquema de traficância.
Após ser preso, o indivíduo foi levado para a Delegacia Regional de Linhares e depois seguiu para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde está à disposição da Justiça.

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