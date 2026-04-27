Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Estrela do balé russo inspira competição no RJ aos moldes do Prix Lausanne; capixaba está participando
Dança

Estrela do balé russo inspira competição no RJ aos moldes do Prix Lausanne; capixaba está participando

A estreia de Natalia Osipova no palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro vem acompanhada de um projeto à sua altura

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 14:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 abr 2026 às 14:07
A estreia de Natalia Osipova no palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro vem acompanhada de um projeto à sua altura. Hoje primeira bailarina do Royal Ballet de Londres, a artista é o principal nome por trás do lançamento do Prix Osipova, competição que reúne jovens bailarinos da América Latina e surge com a ambição de se tornar uma versão latino-americana do Prix de Lausanne, disputa realizada na Suíça que é considerada o mais prestigiado do mundo e uma das principais portas de entrada para carreiras internacionais na dança.
Idealizado pelo Conservatório Dança e Arte e pela ex-solista do Bolshoi Anna Koblova, o evento selecionou 56 participantes entre mais de 420 inscritos, de 15 a 26 anos, vindos de países como Brasil, Argentina, Chile e Paraguai. Divididos em categorias júnior, sênior e profissional, eles passam por aulas avaliativas, ensaios e apresentações até a final.
A etapa latino-americana da competição acontece nos dias 27 e 28 de abril. Na terça, a programação é aberta ao público e os ingressos, à venda online e na bilheteria, já estão quase esgotados.
Mais do que troféus, o prêmio que homenageia a trajetória de Osipova vai oferecer oportunidades como bolsas de estudo integrais, convites para companhias e quatro vagas com despesas pagas para a final em Londres, na Royal Opera House. O modelo segue o rigor técnico de Lausanne, priorizando a avaliação em aula -onde se revelam fundamentos como linhas, giros e saltos.
A relação das bailarinas Koblova e Osipova foi essencial para a criação do projeto. As duas dividiram camarins no Teatro Bolshoi e mantiveram ao longo dos anos uma conexão artística que agora se desdobra em iniciativa pedagógica e curatorial.
"O nome da Natalia abriu muita porta, porque ela é estrela internacional e é conhecida na área de dança e do teatro", afirma Koblova.
A proposta também tenta superar a barreira dos custos para se tornar um bailarino internacional. "Esse projeto é para buscar talentos e dar possibilidade de aparecer. Os candidatos que passaram e não tinham condições receberam apoio para chegar e se apresentar. Isso é um grande diferencial, porque o que dificulta nos concursos internacionais são sempre os custos", diz Koblova.
Além de jurada, Osipova será a atração principal da competição. No dia 28, ela dança o segundo ato de "Giselle", um de seus papéis mais emblemáticos. O espetáculo reúne também bailarinos brasileiros, incluindo integrantes de um projeto social do conservatório. Para muitos, será a primeira vez no palco do Municipal.
O júri ainda inclui nomes como Julio Bocca e Cecília Kerche. Para Koblova, o impacto vai além da competição. "Estar perto de pessoas desse nível pode mudar uma vida."

Capixaba está na lista de participantes

A bailarina Bianca Buback, aluna da Expressão e Arte Escola de Dança, é uma das 56 participantes selecionadas para a competição. Foram mais de 450 vídeos enviados para a seletiva on-line, disputa acirradíssima.

Nas redes sociais da escola, eles vêm compartilhando os bastidores da competição. Bianca vai dançar coreografias de ballet clássico e contemporâneo.

Serviço

Prix Osipova
Quando: terça (28), às 19h30
Onde: Theatro Municipal do Rio de Janeiro - Pça. Floriano, s/n, Rio de Janeiro
Valores: entre R$ 220 a R$ 880

Veja Também 

Estação Ferroviária de Matilde, Alfredo Chaves

Matilde, em Alfredo Chaves, terá primeiro Festival de Inverno em junho

Festival PCD leva arte acessível e gratuita a Vitória e reforça inclusão cultural

Festival PCD leva arte acessível e gratuita ao ES e reforça inclusão cultural

O cineasta capixaba Rodrigo Aragão

Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rio de Janeiro Dança
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: eleitor tem menos de 10 dias para tirar ou regularizar título
A ação busca integrar forças policiais nacionais e internacionais no combate a crimes de abuso sexual infantojuvenil
PF cumpre mandados no ES em operação contra abuso infantil no Brasil e em 15 países
Endividamento silencioso: como pequenas contas podem quebrar o seu orçamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados