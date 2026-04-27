Estrela do balé russo inspira competição no RJ aos moldes do Prix Lausanne; capixaba está participando

A estreia de Natalia Osipova no palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro vem acompanhada de um projeto à sua altura. Hoje primeira bailarina do Royal Ballet de Londres, a artista é o principal nome por trás do lançamento do Prix Osipova, competição que reúne jovens bailarinos da América Latina e surge com a ambição de se tornar uma versão latino-americana do Prix de Lausanne, disputa realizada na Suíça que é considerada o mais prestigiado do mundo e uma das principais portas de entrada para carreiras internacionais na dança.

Idealizado pelo Conservatório Dança e Arte e pela ex-solista do Bolshoi Anna Koblova, o evento selecionou 56 participantes entre mais de 420 inscritos, de 15 a 26 anos, vindos de países como Brasil, Argentina, Chile e Paraguai. Divididos em categorias júnior, sênior e profissional, eles passam por aulas avaliativas, ensaios e apresentações até a final.

A etapa latino-americana da competição acontece nos dias 27 e 28 de abril. Na terça, a programação é aberta ao público e os ingressos, à venda online e na bilheteria, já estão quase esgotados.

Mais do que troféus, o prêmio que homenageia a trajetória de Osipova vai oferecer oportunidades como bolsas de estudo integrais, convites para companhias e quatro vagas com despesas pagas para a final em Londres, na Royal Opera House. O modelo segue o rigor técnico de Lausanne, priorizando a avaliação em aula -onde se revelam fundamentos como linhas, giros e saltos.

A relação das bailarinas Koblova e Osipova foi essencial para a criação do projeto. As duas dividiram camarins no Teatro Bolshoi e mantiveram ao longo dos anos uma conexão artística que agora se desdobra em iniciativa pedagógica e curatorial.

"O nome da Natalia abriu muita porta, porque ela é estrela internacional e é conhecida na área de dança e do teatro", afirma Koblova.

A proposta também tenta superar a barreira dos custos para se tornar um bailarino internacional. "Esse projeto é para buscar talentos e dar possibilidade de aparecer. Os candidatos que passaram e não tinham condições receberam apoio para chegar e se apresentar. Isso é um grande diferencial, porque o que dificulta nos concursos internacionais são sempre os custos", diz Koblova.

Além de jurada, Osipova será a atração principal da competição. No dia 28, ela dança o segundo ato de "Giselle", um de seus papéis mais emblemáticos. O espetáculo reúne também bailarinos brasileiros, incluindo integrantes de um projeto social do conservatório. Para muitos, será a primeira vez no palco do Municipal.

O júri ainda inclui nomes como Julio Bocca e Cecília Kerche. Para Koblova, o impacto vai além da competição. "Estar perto de pessoas desse nível pode mudar uma vida."

Capixaba está na lista de participantes



Nas redes sociais da escola, eles vêm compartilhando os bastidores da competição. Bianca vai dançar coreografias de ballet clássico e contemporâneo. A bailarina Bianca Buback, aluna da Expressão e Arte Escola de Dança, é uma das 56 participantes selecionadas para a competição. Foram mais de 450 vídeos enviados para a seletiva on-line, disputa acirradíssima.

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