Motorista que arrastou moto se apresenta à delegacia em Linhares

Carro que arrastou a moto foi apreendido e passou por perícia da Polícia Civil Crédito: Divulgação/PCES

O motorista do carro que bateu e arrastou uma moto em um cruzamento do Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, se apresentou à delegacia nesta sexta-feira (18). Adriano Teixeira Batista, de 36 anos, disse durante o depoimento que não viu a moto e depois teve medo de voltar para ajudar e foi embora. O acidente aconteceu na última terça-feira (15) entre as avenidas Capitão José Maria e Rui Barbosa

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, o motorista já havia sido identificado pela Polícia Civil. O veículo, um Chevrolet Cobalt preto, sem o para-choque, foi apreendido e passou por perícia na quinta-feira (17).

Nesta sexta, Adriano apareceu na delegacia voluntariamente. Ele vai responder na Justiça pelos crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor, negar socorro à vítima e fuga do local do acidente.

O acidente

Vídeos de câmeras de videomonitoramento mostram quando os veículos se chocam no cruzamento das avenidas Capitão José Maria (por onde a moto passava) e Rui Barbosa (via em que estava o carro).

Com o impacto da batida, a motociclista chega a rolar no asfalto, depois se levanta aparentando estar machucada. O motorista do carro arrastou a moto por um trecho, depois parou, desviou do veículo e deixou o local sem prestar socorro.