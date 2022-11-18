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Norte do ES

Motorista que arrastou moto se apresenta à delegacia em Linhares

Acidente aconteceu na última terça-feira (15) em um cruzamento no Centro. Adriano Teixeira Batista, de 36 anos, vai responder por três crimes
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 nov 2022 às 19:33

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 19:33

Carro foi apreendido e passou por perícia
Carro que arrastou a moto foi apreendido e passou por perícia da Polícia Civil Crédito: Divulgação/PCES
O motorista do carro que bateu e arrastou uma moto em um cruzamento do Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, se apresentou à delegacia nesta sexta-feira (18). Adriano Teixeira Batista, de 36 anos, disse durante o depoimento que não viu a moto e depois teve medo de voltar para ajudar e foi embora. O acidente aconteceu na última terça-feira (15) entre as avenidas Capitão José Maria e Rui Barbosa.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, o motorista já havia sido identificado pela Polícia Civil. O veículo, um Chevrolet Cobalt preto, sem o para-choque, foi apreendido e passou por perícia na quinta-feira (17).
Nesta sexta, Adriano apareceu na delegacia voluntariamente. Ele vai responder na Justiça pelos crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor, negar socorro à vítima e fuga do local do acidente.

O acidente

Vídeos de câmeras de videomonitoramento mostram quando os veículos se chocam no cruzamento das avenidas Capitão José Maria (por onde a moto passava) e Rui Barbosa (via em que estava o carro).
Com o impacto da batida, a motociclista chega a rolar no asfalto, depois se levanta aparentando estar machucada. O motorista do carro arrastou a moto por um trecho, depois parou, desviou do veículo e deixou o local sem prestar socorro.
A vítima precisou ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) depois do acidente.

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