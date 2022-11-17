Foragido do RJ é preso escondido dentro de casa em Linhares

Suspeito estava em uma casa no interior de Linhares Crédito: Divulgação/PCES

Um homem, de 37 anos, que era foragido da Justiça no Rio de Janeiro, foi preso na madrugada desta quinta-feira (17) durante uma operação em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Jovani Maciel Silva, conhecido como "Carioca", tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, cometido no Estado vizinho, e estava escondido em Linhares. Outros dois homens, que guardavam armas em casa, foram presos na ação.

Segundo informações da Polícia Civil, Carioca não tinha documento em mãos quando foi abordado pelos policiais. No entanto, com os recursos da PC foi possível identificá-lo como um foragido. Jovani se escondia em uma casa no distrito de Guaxe, zona rural de Linhares.

Em outros dois imóveis, também no Guaxe, em Linhares, os policiais prenderam outros dois homens, de 43 e 41 anos, em flagrante. Com eles, a PC apreendeu duas armas - um revólver calibre .38 e uma espingarda de pressão adaptada para calibre 22 - com munições.