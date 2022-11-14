Corpo é achado dentro de carro submerso em vala em fazenda de Linhares

O corpo de um homem foi encontrado no banco de trás de um carro que estava totalmente submerso dentro de uma vala em uma fazenda em Pontal do Ipiranga, litoral de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (14). Segundo o Corpo de Bombeiros, o indivíduo foi identificado como Josafá Jesus dos Santos, cuja idade não foi informada.
Os Bombeiros receberam informações sobre o carro dentro da vala e a possibilidade de haver uma pessoa no interior do veículo. A corporação explicou que foi necessário o apoio de um trator para retirar o Fiat Uno branco da água. Josafá foi encontrado na parte de trás do automóvel, sem vida.
O caso aconteceu na área de uma fazenda cujo proprietário é o deputado estadual Luiz Durão (PDT). Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o político disse que Josafá era funcionário do local e havia sido visto pela última vez na última sexta-feira (11). Ele disse que a vala onde o carro estava fica a cerca de 15 km da sede da fazenda e o acesso se dá por uma estrada vicinal.
“Na sexta-feira (11) à tarde ele pegou o carro dele e foi para a Agrovila. Saiu de lá de madrugada e, ao retornar, não sei o que aconteceu, ele acabou caindo na vala. Hoje (14), por volta de 12h, o gerente da fazenda conseguiu avistar o veículo porque a água estava clara. O corpo já estava em decomposição. Estávamos procurando, porque ele nunca falta ao trabalho, é um bom funcionário. Um genro dele disse que conversou com ele na madrugada de sábado, foi a última vez que alguém falou com ele”, comentou o parlamentar.
Corpo é encontrado dentro de carro submerso em vala em fazenda de Linhares
De acordo com Luiz Durão, o corpo de Josafá foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A reportagem solicitou informações sobre a ocorrência à Polícia Civil. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
*Com informações da TV Gazeta Norte