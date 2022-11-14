Corpo é achado dentro de carro submerso em vala em fazenda de Linhares

O caso aconteceu na área de uma fazenda cujo proprietário é o deputado estadual Luiz Durão (PDT). Em conversa com a reportagem de A Gazeta , o político disse que Josafá era funcionário do local e havia sido visto pela última vez na última sexta-feira (11). Ele disse que a vala onde o carro estava fica a cerca de 15 km da sede da fazenda e o acesso se dá por uma estrada vicinal.

“Na sexta-feira (11) à tarde ele pegou o carro dele e foi para a Agrovila. Saiu de lá de madrugada e, ao retornar, não sei o que aconteceu, ele acabou caindo na vala. Hoje (14), por volta de 12h, o gerente da fazenda conseguiu avistar o veículo porque a água estava clara. O corpo já estava em decomposição. Estávamos procurando, porque ele nunca falta ao trabalho, é um bom funcionário. Um genro dele disse que conversou com ele na madrugada de sábado, foi a última vez que alguém falou com ele”, comentou o parlamentar.