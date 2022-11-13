Duas pessoas morrem em acidente com carreta e carro, em Linhares

Acidente na BR 101 deixa dois mortos em Linhares Crédito: Site Norte Notícias

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro de passeio, que colidiu contra uma carreta, na madrugada deste domingo (13), na BR 101, em Linhares, Norte do Estado. Um homem e uma mulher morreram no local.

De acordo com informações da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta da 1h17, no KM 165,7. Os dois ocupantes que estavam no carro morreram no local.

A pista ficou totalmente bloqueada durante a madrugada e só foi liberada por volta das 4h57.

Acidente em Linhares

A perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher os corpos, que foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Linhares, onde serão necropsiados e liberados para os familiares.

Até o momento não temos informações sobre o estado de saúde do motorista da carreta.