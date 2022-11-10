Carro de prefeitura do ES capota em acidente às margens da BR 101

Um carro da Prefeitura de Vila Valério capotou após bater em um barranco às margens da BR 101, na altura do distrito de Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O motorista do Volkswagen Voyage contou que outro veículo saiu de um posto de combustíveis sem faróis e lanternas acesas e ele não conseguiu desviar. Houve uma batida de raspão e depois ele perdeu o controle da direção do automóvel.
Quatro pacientes estavam no Volkswagen Voyage e iam para consultas médicas em Vitória. Dois deles precisaram ser encaminhados para o Hospital Rio Doce, em Linhares, para ficar em observação. A Prefeitura de Vila Valério informou que ninguém sofreu ferimentos graves devido ao uso do cinto de segurança.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o outro motorista envolvido no acidente não permaneceu no local.