Carro de prefeitura do ES capota em acidente às margens da BR 101

Um carro da Prefeitura de Vila Valério capotou após bater em um barranco às margens da BR 101, na altura do distrito de Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O motorista do Volkswagen Voyage contou que outro veículo saiu de um posto de combustíveis sem faróis e lanternas acesas e ele não conseguiu desviar. Houve uma batida de raspão e depois ele perdeu o controle da direção do automóvel.