Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Secretária de Saúde e diretor são autuados por acúmulo de lixo no PA de Vila Valério
Crime ambiental

Secretária de Saúde e diretor são autuados por acúmulo de lixo no PA de Vila Valério

Havia um grande volume de lixo com um odor muito forte de acordo com informações da Polícia Militar. Caso configuraria como poluição que pode causar danos à saúde
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 set 2022 às 12:09

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 12:09

Após denúncia de acúmulo irregular de lixo hospitalar no Pronto Atendimento de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, a secretária Municipal de Saúde, Katiuce Leonardi Tetzner Muller, de 33 anos, e o diretor da unidade, Euclides Pansini, de 41, foram autuados em flagrante na tarde desta quinta-feira (15), suspeitos de crime ambiental. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES), acompanhado da Polícia Militar, flagrou o material armazenado em um cômodo do PA.
Segundo boletim de ocorrência da PM, havia um grande volume de lixo com forte odor em um repartimento ao lado de uma lavanderia, o que caracterizaria o crime de poluição em níveis que possam resultar danos à saúde humana. Os PMs foram ao local e realizaram buscas nesta quinta-feira após denúncia do promotor de Justiça Carlos Eduardo Rocha Barbosa.
O promotor de justiça disse que foi ao PA de Vila Valério e constatou o acúmulo de sacos de lixo com seringas usadas, curativos, luvas e gases sujos de sangue e, após ouvir testemunhas, deu voz de prisão para o diretor da unidade e para a secretária.
“A sujeira e o mau-cheiro no local eram impressionantes. Em junho, oficiamos o prefeito de Vila Valério para que informasse a situação da coleta e destinação de lixo hospitalar. A resposta foi que havia uma empresa contratada para a realização do serviço. No entanto, o que encontramos nesse PA demonstra claramente que a informação encaminhada não procede”, relatou Carlos Eduardo.
Katiuce e Euclides se apresentaram na Delegacia Regional de Nova Venécia. Uma funcionária do PA também foi encaminhada ao local, como testemunha, porque seria a responsável por depositar o lixo no cômodo, mas não teria responsabilidade pela retirada do resíduo.

Lixo hospitalar é encontrado em cômodo dentro de PA em Vila Valério

A Polícia Civil informou, por nota, que a secretária de Saúde e o diretor do PA de Vila Valério – conduzidos à Delegacia Regional de Nova Venécia – foram autuados em flagrante pelo crime previsto no artigo 54 da lei 9.605/98, de causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora.
Eles foram liberados para responder em liberdade após pagarem fiança arbitrada pela autoridade de plantão, cujo valor não foi informado pela corporação.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Em contato com A Gazeta, a Prefeitura de Vila Valério informou que as medidas cabíveis foram tomadas e que a limpeza aconteceria até esta sexta-feira (16). Veja a nota na íntegra:
Em relação ao ocorrido no Pronto Atendimento (PA) do município, a prefeitura esclarece que a secretária de saúde já havia tomado todas as medidas cabíveis para sanar o problema e que a mesma já havia informado o gabinete do prefeito dos fatos noticiados. O prefeito Davi Ramos tinha ciência do problema e que a situação já estava solucionada por meio da empresa que viria fazer o serviço de remoção dos resíduos hospitalares. A empresa já havia assumido o compromisso de retirar os dejetos nesta quinta e sexta-feira.
A condução coercitiva dos funcionários foi desnecessária, pois o local onde estavam armazenados os resíduos era seguro, com a porta lacrada. De forma maliciosa abriram a porta que dá acesso ao local e fizeram filmagens e fotos com intuito de prejudicar a gestão do atual prefeito. Os recipientes onde estavam os dejetos eram apropriados e seguros, não oferecendo risco ambientais e muito menos riscos para a saúde pública”.

Veja Também

Dois homens são presos com carros roubados em Jaguaré e Vila Valério

De cerveja a TVs: bandidos fazem a limpa em supermercado de Vila Valério

Homem é morto após discussão em jogo de baralho em Vila Valério

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MPES Polícia Civil Vila Valério Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados