Secretária de Saúde e diretor são autuados por acúmulo de lixo no PA de Vila Valério

Após denúncia de acúmulo irregular de lixo hospitalar no Pronto Atendimento de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, a secretária Municipal de Saúde, Katiuce Leonardi Tetzner Muller, de 33 anos, e o diretor da unidade, Euclides Pansini, de 41, foram autuados em flagrante na tarde desta quinta-feira (15), suspeitos de crime ambiental. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES), acompanhado da Polícia Militar , flagrou o material armazenado em um cômodo do PA.

Segundo boletim de ocorrência da PM, havia um grande volume de lixo com forte odor em um repartimento ao lado de uma lavanderia, o que caracterizaria o crime de poluição em níveis que possam resultar danos à saúde humana. Os PMs foram ao local e realizaram buscas nesta quinta-feira após denúncia do promotor de Justiça Carlos Eduardo Rocha Barbosa.

O promotor de justiça disse que foi ao PA de Vila Valério e constatou o acúmulo de sacos de lixo com seringas usadas, curativos, luvas e gases sujos de sangue e, após ouvir testemunhas, deu voz de prisão para o diretor da unidade e para a secretária.

“A sujeira e o mau-cheiro no local eram impressionantes. Em junho, oficiamos o prefeito de Vila Valério para que informasse a situação da coleta e destinação de lixo hospitalar. A resposta foi que havia uma empresa contratada para a realização do serviço. No entanto, o que encontramos nesse PA demonstra claramente que a informação encaminhada não procede”, relatou Carlos Eduardo.

Katiuce e Euclides se apresentaram na Delegacia Regional de Nova Venécia. Uma funcionária do PA também foi encaminhada ao local, como testemunha, porque seria a responsável por depositar o lixo no cômodo, mas não teria responsabilidade pela retirada do resíduo.

Lixo hospitalar é encontrado em cômodo dentro de PA em Vila Valério

Polícia Civil informou, por nota, que a secretária de Saúde e o diretor do PA de Vila Valério – conduzidos à Delegacia Regional de Nova Venécia – foram autuados em flagrante pelo crime previsto no artigo 54 da lei 9.605/98, de causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora.

Eles foram liberados para responder em liberdade após pagarem fiança arbitrada pela autoridade de plantão, cujo valor não foi informado pela corporação.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Gazeta, a Prefeitura de Veja a nota na íntegra: Em contato com, a Prefeitura de Vila Valério informou que as medidas cabíveis foram tomadas e que a limpeza aconteceria até esta sexta-feira (16).

“Em relação ao ocorrido no Pronto Atendimento (PA) do município, a prefeitura esclarece que a secretária de saúde já havia tomado todas as medidas cabíveis para sanar o problema e que a mesma já havia informado o gabinete do prefeito dos fatos noticiados. O prefeito Davi Ramos tinha ciência do problema e que a situação já estava solucionada por meio da empresa que viria fazer o serviço de remoção dos resíduos hospitalares. A empresa já havia assumido o compromisso de retirar os dejetos nesta quinta e sexta-feira.