Dois homens são presos com carros roubados em Jaguaré e Vila Valério

Veículos apreendidos estavam com os homens presos Crédito: Divulgação/PCES

Dois homens foram presos, um em Jaguaré e outro em Vila Valério, no Norte e Noroeste do Espírito Santo, respectivamente, pelo crime de receptação. Com eles, foram apreendidos dois carros com restrição de furto | roubo. Segundo a Polícia Civil , eles foram localizados em uma operação de combate à comercialização de veículos furtados ou roubados.

A primeira prisão ocorreu no Centro de Jaguaré, onde os policiais chegaram a um homem de 42 anos que estava com um Fiat Strada. A Polícia Civil disse que o suspeito apresentou um Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) em nome de outra pessoa.

Titular das delegacias de Jaguaré e de Vila Valério, a delegada Gabriella Zaché explicou que foi possível identificar que o veículo tinha restrição de furto e roubo e o documento apresentado pelo suspeito estava com sinais de adulteração.

“Ele alegou desconhecer tal proprietário e disse que adquiriu o veículo de uma pessoa pelo valor de R$ 22 mil, apesar de o valor de mercado ser de mais de R$ 60 mil. Após vistoria no veículo, foi verificado pelos policiais que o chassi tem marcas de lixamento e adulteração, sendo possível identificar o verdadeiro chassi e que o veículo estava com restrição de furto/roubo. Além disso, o documento apresentado pelo suspeito tinha sinais de adulteração na impressão”, contou Zaché.

CARRO DE R$ 70 MIL VENDIDO POR R$ 25 MIL EM VILA VALÉRIO

Na mesma data, os policiais foram ao Centro de Vila Valério. No local, eles abordaram um jovem de 26 anos com um Chevrolet Onix. “Ao verificarmos a CRLV, identificamos que o proprietário era outra pessoa e, ao ser questionado, o suspeito informou que não a conhecia”, informou a delegada Gabriella Zaché.

O suspeito disse que comprou o veículo de um terceiro por R$ 25 mil, apesar de o carro estar avaliado em mais de R$ 70 mil no mercado. Feita a vistoria do automóvel, foi verificado que o chassi também apresentava marcas de lixamento e adulteração, tratando-se, na verdade, do chassi de um veículo com restrição de furto/roubo.

Polícia Civil constatou que, contra o jovem, havia um mandado de prisão preventiva por homicídio em Silvianópolis, município de Minas Gerais.