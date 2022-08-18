Motorista fica ferido após carreta cair de ponte na BR 101 em Jaguaré

Carreta permanecia no mesmo lugar após acidente na BR 101 Crédito: Leitor de A Gazeta

Uma carreta saiu da pista, derrubou a proteção lateral e caiu de uma ponte na BR 101, na localidade de Barra Seca, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (17). De acordo com a Eco101, o motorista do veículo ficou ferido e precisou ser socorrido por uma ambulância.

A ocorrência foi registrada pouco antes das 22h, na altura do km 101,9, no sentido Norte. Ainda não se sabe a dinâmica e nem as circunstâncias do acidente. A Eco101 disse que, como o veículo não ocupou a pista, não foi necessária a interdição da via. A carreta permanecia no mesmo local na manhã desta quinta-feira (18).