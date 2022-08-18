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Acidente

Motorista fica ferido após carreta cair de ponte na BR 101 em Jaguaré

Vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Como o veículo não ocupou a pista, não foi necessária a interdição da via
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 ago 2022 às 12:35

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 12:35

Carreta permanecia no mesmo lugar após acidente na BR 101
Carreta permanecia no mesmo lugar após acidente na BR 101 Crédito: Leitor de A Gazeta
Uma carreta saiu da pista, derrubou a proteção lateral e caiu de uma ponte na BR 101, na localidade de Barra Seca, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (17). De acordo com a Eco101, o motorista do veículo ficou ferido e precisou ser socorrido por uma ambulância.
A ocorrência foi registrada pouco antes das 22h, na altura do km 101,9, no sentido Norte. Ainda não se sabe a dinâmica e nem as circunstâncias do acidente. A Eco101 disse que, como o veículo não ocupou a pista, não foi necessária a interdição da via. A carreta permanecia no mesmo local na manhã desta quinta-feira (18).
O motorista da carreta ficou ferido e precisou ser encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

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