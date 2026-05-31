Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cumprimento de mandado

Suspeito de integrar grupo armado do Comando Vermelho é preso no interior do ES

Investigado por homicídios e apontado como integrante de um grupo armado ligado ao Comando Vermelho, suspeito foi localizado no Centro de Colatina

Publicado em 31 de Maio de 2026 às 12:22

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

31 mai 2026 às 12:22

Um jovem de 23 anos, apontado pela Polícia Civil como integrante de um grupo armado ligado ao Comando Vermelho em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso no Centro de Colatina, no sábado (30). Alexsandro Santos de Oliveira era alvo de dois mandados de prisão expedidos pela Justiça de São Gabriel da Palha, uma preventiva e outra temporária.


Segundo as investigações da Polícia Civil, ele é suspeito de participação em dois homicídios em Vila Valério em 2025.


Um dos casos ocorreu em março daquele ano, após uma discussão em um bar da cidade. De acordo com a polícia, Alexsandro teria atuado para impedir a saída de uma das vítimas enquanto outro suspeito efetuava os disparos. Um homem morreu e outro ficou ferido.


O segundo crime foi registrado em julho, na região do Córrego Lambari, zona rural do município. A investigação aponta que o homicídio estaria relacionado a conflitos internos de um grupo envolvido com o tráfico de drogas.


A prisão foi executada pelo delegado Erick Lopes Esteves, da delegacia de Jaguaré, após informações obtidas pela inteligência da PC sobre o paradeiro do suspeito, investigado por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Valério Colatina tráfico de drogas Comando Vermelho Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dua Lipa e Callum Turner
Dua Lipa se casa com o ator Callum Turner em Londres
Imagem de destaque
Festivais do interior se consolidam como motores do turismo regional
Casa Branca
EUA indicam que estão prestes a concluir investigação comercial contra o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados