Suspeito de integrar grupo armado do Comando Vermelho é preso no interior do ES

Um jovem de 23 anos, apontado pela Polícia Civil como integrante de um grupo armado ligado ao Comando Vermelho em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso no Centro de Colatina, no sábado (30). Alexsandro Santos de Oliveira era alvo de dois mandados de prisão expedidos pela Justiça de São Gabriel da Palha, uma preventiva e outra temporária.





Segundo as investigações da Polícia Civil, ele é suspeito de participação em dois homicídios em Vila Valério em 2025.





Um dos casos ocorreu em março daquele ano, após uma discussão em um bar da cidade. De acordo com a polícia, Alexsandro teria atuado para impedir a saída de uma das vítimas enquanto outro suspeito efetuava os disparos. Um homem morreu e outro ficou ferido.





O segundo crime foi registrado em julho, na região do Córrego Lambari, zona rural do município. A investigação aponta que o homicídio estaria relacionado a conflitos internos de um grupo envolvido com o tráfico de drogas.





A prisão foi executada pelo delegado Erick Lopes Esteves, da delegacia de Jaguaré, após informações obtidas pela inteligência da PC sobre o paradeiro do suspeito, investigado por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.