Grave acidente mata um e deixa outro preso às ferragens em Ibatiba

Um homem morreu e outro ficou ferido após o carro em que estavam sair da pista na noite deste sábado (31), na localidade de Santa Clara, zona rural de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo.





O acidente aconteceu na Rodovia ES 185. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, um dos ocupantes do veículo já estava sem vida. O segundo estava consciente, mas preso às ferragens.





Os militares realizaram o resgate do ferido utilizando equipamentos especializados. O homem foi encaminhado pelo Samu/192 ao Hospital de Ibatiba para atendimento médico.





A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Civil e Militar para obter mais informações sobre as circunstâncias do acidente e aguarda retorno.