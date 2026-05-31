Batida entre moto e caminhão mata piloto e causa explosão em Itaguaçu, no ES

Um motociclista de 27 anos morreu ao se envolver em um acidente com um caminhão na ES 164, na zona rural de Itaguaçu, no sábado (30). De acordo com a Polícia Militar, após o impacto, o caminhão e a motocicleta pegaram fogo e foram destruídos pelas chamas. O nome da vítima não foi informado.





O caminhoneiro, de 26 anos, relatou à Polícia Militar que seguia pela rodovia na Região Serrana do Espírito Santo quando o motociclista teria invadido a contramão em uma curva, provocando uma colisão frontal.





O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina.





Já o condutor do caminhão realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool. Ele foi conduzido para a Delegacia de Colatina para dar mais esclarecimentos.





Ele foi ouvido e liberado, em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a Polícia Civil, a medida foi adotada porque o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso segue sob investigação.