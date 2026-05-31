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Batida entre moto e caminhão mata piloto e causa explosão em Itaguaçu, no ES

Colisão frontal entre moto e caminhão provocou incêndio nos veículos na ES 164, segundo a Polícia Militar

Publicado em 31 de Maio de 2026 às 13:00

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

31 mai 2026 às 13:00

Um motociclista de 27 anos morreu ao se envolver em um acidente com um caminhão na ES 164, na zona rural de Itaguaçu, no sábado (30). De acordo com a Polícia Militar, após o impacto, o caminhão e a motocicleta pegaram fogo e foram destruídos pelas chamas. O nome da vítima não foi informado. 


O caminhoneiro, de 26 anos, relatou à Polícia Militar que seguia pela rodovia na Região Serrana do Espírito Santo quando o motociclista teria invadido a contramão em uma curva, provocando uma colisão frontal.


O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina.


Já o condutor do caminhão realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool. Ele foi conduzido para a Delegacia de Colatina para dar mais esclarecimentos. 


Ele foi ouvido e liberado, em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a Polícia Civil, a medida foi adotada porque o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso segue sob investigação.

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