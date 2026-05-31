Dua Lipa se casa com o ator Callum Turner em Londres

Dua Lipa disse sim. A cantora se casou neste sábado (30) com o ator Callum Turner em Londres. Os dois estão juntos desde 2023. A cerimônia civil teria acontecido no edifício histórico Old Marylebone Town Hall.

A cantora confirmou o noivado o ator no ano passado. A notícia veio à tona em entrevista à edição britânica da revista Vogue.

"Sim, estamos noivos. É muito empolgante. Essa decisão de envelhecer juntos, de ver uma vida ao lado de alguém e simplesmente, não sei, ser melhores amigos para sempre -- é uma sensação realmente especial", declarou a artista na época.

Dua Lipa e Callum Turner Reprodução/Instagram