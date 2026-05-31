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Cerimônia

Dua Lipa se casa com o ator Callum Turner em Londres

A cantora confirmou o noivado o ator no ano passado. A notícia veio à tona em entrevista à edição britânica da revista Vogue
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Maio de 2026 às 14:14

Dua Lipa disse sim. A cantora se casou neste sábado (30) com o ator Callum Turner em Londres. Os dois estão juntos desde 2023. A cerimônia civil teria acontecido no edifício histórico Old Marylebone Town Hall.
A cantora confirmou o noivado o ator no ano passado. A notícia veio à tona em entrevista à edição britânica da revista Vogue.
"Sim, estamos noivos. É muito empolgante. Essa decisão de envelhecer juntos, de ver uma vida ao lado de alguém e simplesmente, não sei, ser melhores amigos para sempre -- é uma sensação realmente especial", declarou a artista na época.
Dua Lipa e Callum Turner
Dua Lipa e Callum Turner Reprodução/Instagram
Turner e Dua Lipa assumiram publicamente o relacionamento no início de 2023, mas sempre mantiveram a discrição. Mesmo em aparições públicas, como em eventos de moda e premiações recentes, os dois evitam expor detalhes da relação. Segundo fontes próximas, o casal valoriza a intimidade e busca preservar ao máximo a vida longe dos holofotes.

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