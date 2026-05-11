Soraya Ravenle dá bronca em espectadora por uso de celular em musical

Soraya Ravenle entrou para a lista dos artistas publicamente incomodados com o uso de celular durante espetáculos.

Soraya Ravenle Reprodução @Sorayaravenle

No palco, enquanto interpretava a cantora Dalva de Oliveira, ela deu bronca em uma espectadora que passou grande parte do musical usando o aparelho.

O caso aconteceu na sexta-feira (8), em sessão da peça "Minha Estrela Dalva", escrita por Renato Borghi, grande fã da diva da era do rádio.

Sentado em um canto do palco no teatro do Centro Cultural Fiesp, em São Paulo, o ator de 89 anos interage o tempo todo com a musa da vida inteira.

A mulher que não guardou o celular durante a apresentação estava sentada na primeira fila. Ela e outra espectadora, também na primeira fila, chegaram a filmar parte das apresentações de Soraya.

Em um momento com improvisos em cena, a atriz pediu para ela prestar atenção no espetáculo. "Não sei se não está interessante", ironizou. Em apoio, o público aplaudiu a reprimenda.

Em março, Eduardo Moscovis interrompeu a apresentação de seu monólogo "O Motociclista no Globo da Morte", na época em cartaz no Teatro Vivo, na capital paulista, e pediu para um espectador deixar o teatro por usar o celular.

Antes, Moscovis já havia pedido para o mesmo homem desligar o aparelho, mas não foi atendido.

Em outubro do ano passado, Mateus Solano derrubou o celular de uma espectadora durante a peça "O Figurante", em apresentação em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.

O ator disse que o uso dos aparelhos prejudica artistas e público, como alertam, aliás, os insistentes avisos antes das peças.

"A luz do celular atrapalha a atenção de quem está no palco e também de quem está assistindo. O teatro não é captável, é um momento único", afirmou.

Miguel Falabella revelou em 2025 que também já precisou chamar a atenção por causa da falta de bom senso de uma pessoa do público.