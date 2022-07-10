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Morte nas estradas

Acidente na BR 101 em Jaguaré: motociclista morre e 5 pessoas ficam feridas

Carro e moto bateram de frente na altura do km 96 da rodovia. O motociclista morreu no local, as cinco pessoas resgatadas estavam no carro, segundo a PRF
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

10 jul 2022 às 08:45

Publicado em 10 de Julho de 2022 às 08:45

Um motociclista morreu e cinco pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e uma moto por volta das 18h20 deste sábado (9), na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente na altura do km 96 da rodovia. O motociclista morreu no local.
Motociclista morre e cinco pessoas ficam feridas em acidente na BR 101 em Jaguaré
Carro e moto bateram de frente em acidente na BR 101 em Jaguaré Crédito: Leitor | A Gazets
A PRF informou que as cinco pessoas resgatadas estavam no carro, e foram encaminhadas para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. Quatro com ferimentos leves e uma com ferimentos mais graves.
Acidente na BR 101 em Jaguaré - motociclista morre e 5 pessoas ficam feridas
De acordo com a Eco101, concessionária da rodovia, não houve interdição no trecho. Foram acionados ambulância, guincho e viatura de inspeção da empresa, além da perícia da Polícia Civil e IML para a remoção do corpo da vítima.

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