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Um ferido

Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101 em Sooretama

Pista segue parcialmente interditada no km 124,5, sentido norte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acidente também deixou uma pessoa ferida
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

08 jul 2022 às 19:01

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 19:01

Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101 em Sooretama
Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101 em Sooretama Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente entre uma moto e um caminhão resultou na morte de um motociclista na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, por volta das 17 horas desta sexta-feira (8). Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, a ocorrência foi registrada no km 124,5, sentido norte, e a pista segue parcialmente interditada, com desvio.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), outra pessoa também ficou ferida. O estado de saúde dela foi informado. A corporação disse que uma equipe está se deslocando para o local do acidente.
Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101 em Sooretama Crédito: Leitor | A Gazeta
Para atendimento, a Eco 101 informou que foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além da Polícia Civil e IML que também estão no local.
Mais informações em instantes.

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