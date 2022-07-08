Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101 em Sooretama

Um acidente entre uma moto e um caminhão resultou na morte de um motociclista na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, por volta das 17 horas desta sexta-feira (8). Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, a ocorrência foi registrada no km 124,5, sentido norte, e a pista segue parcialmente interditada, com desvio.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), outra pessoa também ficou ferida. O estado de saúde dela foi informado. A corporação disse que uma equipe está se deslocando para o local do acidente.
Para atendimento, a Eco 101 informou que foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além da Polícia Civil e IML que também estão no local.
Mais informações em instantes.