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No Norte do ES

Motorista de picape morre em acidente na rodovia que liga São Mateus a Guriri

A vítima estava sozinha no momento do acidente e morreu no local. Veículo ainda atingiu um poste às margens da Rodovia Othovarino Duarte Santos

Publicado em 

09 jul 2022 às 10:48

Publicado em 09 de Julho de 2022 às 10:48

Carro ficou às margens da Rodovia Othovarino Duarte Santos, em São Mateus. Motorista estava sozinho
Carro ficou às margens da Rodovia Othovarino Duarte Santos, em São Mateus. Motorista estava sozinho Crédito: Foto leitor

Matheus Passos

O motorista de uma picape  morreu na manhã deste sábado (9) após perder o controle do veículo e atingir um poste na Rodovia Othovarino Duarte Santos, em Guriri, São Mateus, Norte do Estado. A vítima, identificada como Leandro Moreira de Souza, de 23 anos, estava sozinha no momento do acidente. 
Uma equipe do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência. Por volta das 9h10, os militares tentavam retirar o corpo da vítima das ferragens da picape.

Carro ficou às margens da Rodovia Othovarino Duarte Santos, em São Mateus. Motorista estava sozinho

Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram a picape, uma Volkswagen Saveiro branca, com placas de Nanuque (MG), caída às margens da pista, em uma área de mata. O registro também mostra equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local, atuando na ocorrência.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na manhã deste sábado (09) para recolher um corpo de um homem vítima de tombamento em Guriri, em São Mateus. O corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 
Já o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência de colisão veicular, na manhã deste sábado, na estrada que liga São Mateus a Guriri. A equipe chegou ao local e constatou que se tratava de um capotamento. O condutor da picape branca veio a óbito e precisou ser desencarcerado do veículo pelos militares, antes de ser deixado aos cuidados da Perícia da Polícia Civil. Não houve registro de outras vítimas.

Atualização

09/07/2022 - 6:31
Após a publicação desta matéria, o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares divulgou a identidade da vítima. O texto foi atualizado.

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