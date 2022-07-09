Motorista de picape morre em acidente na rodovia que liga São Mateus a Guriri

Carro ficou às margens da Rodovia Othovarino Duarte Santos, em São Mateus. Motorista estava sozinho Crédito: Foto leitor

Matheus Passos

O motorista de uma picape morreu na manhã deste sábado (9) após perder o controle do veículo e atingir um poste na Rodovia Othovarino Duarte Santos, em Guriri, São Mateus , Norte do Estado. A vítima, identificada como Leandro Moreira de Souza, de 23 anos, estava sozinha no momento do acidente.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência. Por volta das 9h10, os militares tentavam retirar o corpo da vítima das ferragens da picape.

Carro ficou às margens da Rodovia Othovarino Duarte Santos, em São Mateus. Motorista estava sozinho

Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram a picape, uma Volkswagen Saveiro branca, com placas de Nanuque (MG), caída às margens da pista, em uma área de mata. O registro também mostra equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local, atuando na ocorrência.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na manhã deste sábado (09) para recolher um corpo de um homem vítima de tombamento em Guriri, em São Mateus. O corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Já o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência de colisão veicular, na manhã deste sábado, na estrada que liga São Mateus a Guriri. A equipe chegou ao local e constatou que se tratava de um capotamento. O condutor da picape branca veio a óbito e precisou ser desencarcerado do veículo pelos militares, antes de ser deixado aos cuidados da Perícia da Polícia Civil. Não houve registro de outras vítimas.