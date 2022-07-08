Vídeo: acidente com carreta causa interdição na Rodovia do Contorno

Um caminhão atingiu o guarda-corpo da Rodovia do Contorno, em Porto de Cariacica, na altura do quilômetro 287, na tarde desta sexta-feira (8). A colisão deixou o trânsito com interdições nas faixas um e dois no sentido Norte. De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, o tráfego seguiu com desvio até as 19h36, quando a pista foi liberada.
A ocorrência foi registrada às 16h58. "Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção). Não houve vítima", detalhou a Eco101.
Em vídeos enviados por leitores de A Gazeta (veja acima), é possível ver parte do guarda-corpo destruído pela carreta, que ficou com a cabine danificada.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Por telefone, um agente informou que a corporação não atendeu a ocorrência por não ter vítimas, mas repassou o acionamento para a Eco101.