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Cariacica

Vídeo: acidente com carreta causa interdição na Rodovia do Contorno

Veículo atingiu o guarda-corpo que divide as pistas, durante a tarde desta sexta-feira (8); de acordo com a Eco101, ninguém se feriu e pista já foi liberada
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

08 jul 2022 às 18:24

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 18:24

Um caminhão atingiu o guarda-corpo da Rodovia do Contorno, em Porto de Cariacica, na altura do quilômetro 287, na tarde desta sexta-feira (8). A colisão deixou o trânsito com interdições nas faixas um e dois no sentido Norte. De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, o tráfego seguiu com desvio até as 19h36, quando a pista foi liberada.
A ocorrência foi registrada às 16h58. "Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção). Não houve vítima", detalhou a Eco101.
Em vídeos enviados por leitores de A Gazeta (veja acima), é possível ver parte do guarda-corpo destruído pela carreta, que ficou com a cabine danificada.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Por telefone, um agente informou que a corporação não atendeu a ocorrência por não ter vítimas, mas repassou o acionamento para a Eco101. 

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