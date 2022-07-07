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BR 101

Acidente entre carros e carreta deixa um ferido no Contorno, na Serra

Ocorrência foi registrada às 14h39 desta quinta-feira (7), e equipes da PRF e da Eco101 estiveram no local. O trecho foi liberado por volta das 16h30
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2022 às 16:25

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 16:25

Acidente entre veículos na Rodovia do Contorno, na Serra
Acidente entre veículos na Rodovia do Contorno, na Serra Crédito: Leitor A Gazeta
Um acidente entre dois carros e uma carreta deixou uma pessoa ferida por volta das 14h desta quinta-feira (7), no km 276 da Rodovia do Contorno, na Serra, na altura de um condomínio de alto padrão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que enviou equipe ao local e que a vítima foi encaminhada ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município.
Não há informações sobre o estado de saúde dessa pessoa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local para atendimento. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.
A Eco 101, concessionária que administra a via, informou que a ocorrência entre os três veículos foi registrada às 14h39, no sentido sul da rodovia. Uma faixa em cada um dos sentidos da via ficou com desvio para atendimento à ocorrência – que conta com acionamento de guincho, ambulância e viatura de inspeção.
A PRF informou que o trecho foi liberado por volta das 16h30, não havendo mais interdições no local.

Atualização

07/07/2022 - 5:56
A PRF informou que o trecho foi liberado e disse que um ferido foi encaminhado ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves. O texto foi atualizado.

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