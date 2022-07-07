Acidente entre carros e carreta deixa um ferido no Contorno, na Serra

Acidente entre veículos na Rodovia do Contorno, na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Um acidente entre dois carros e uma carreta deixou uma pessoa ferida por volta das 14h desta quinta-feira (7), no km 276 da Rodovia do Contorno, na Serra , na altura de um condomínio de alto padrão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que enviou equipe ao local e que a vítima foi encaminhada ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município.

Não há informações sobre o estado de saúde dessa pessoa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local para atendimento. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.

A Eco 101, concessionária que administra a via, informou que a ocorrência entre os três veículos foi registrada às 14h39, no sentido sul da rodovia. Uma faixa em cada um dos sentidos da via ficou com desvio para atendimento à ocorrência – que conta com acionamento de guincho, ambulância e viatura de inspeção.

A PRF informou que o trecho foi liberado por volta das 16h30, não havendo mais interdições no local.