Carro capota e motorista fica ferido em acidente na BR 101 em Vila Velha

A parte dianteira do carro acabou destruída e a carreta ficou atravessada na pista depois do acidente, que aconteceu por volta das 7h desta quarta (6)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 jul 2022 às 09:13

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 09:13

Carro ficou destruído em acidente no quilômetro 313 da BR 101 na manhã desta quarta (6)
Carro ficou destruído em acidente no quilômetro 313 da BR 101 na manhã desta quarta (6) Crédito: Leitor de A Gazeta
Um carro capotou e ficou destruído depois de se envolver em um acidente com uma carreta na altura do quilômetro 313 da BR 101, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (6). De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o motorista do veículo foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. A pista ficou interditada por cerca de 2h30 e foi liberada às 9h40, conforme a Eco101.
Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram o estrago causado pela colisão. Na foto, é possível ver que a parte dianteira do carro ficou completamente destruída e uma das rodas chegou a ser arrancada. A carreta, por sua vez, atingiu um barranco e ficou atravessada na pista. Muitos destroços ficaram espalhados pela rodovia.
Caminhão bateu em barranco e ficou atravessado na pista
Carreta bateu em barranco e ficou atravessada na pista Crédito: Leitor de A Gazeta
Conforme a concessionária, o acidente foi registrado às 7h06 e o trânsito no trecho funcionou em sistema pare e siga. Ambulância, guincho e viatura de inspeção da Eco101, além de equipes da PRF foram acionados para a ocorrência.
Um vídeo enviado à reportagem mostra o congestionamento causado pela batida. Pelas imagens, gravadas na altura do bairro Seringal, em Viana, é possível ver o trânsito completamente parado na BR 101. Veja abaixo:

OBRAS NO TRECHO

A Eco101 anunciou nas redes sociais nesta terça-feira (5) que o trecho onde aconteceu o acidente passará por obras de correção da curva na tarde desta quarta-feira (6).
Conforme a corporação, por conta do reparo, o trânsito no trecho do quilômetro 313 ficará totalmente interditado por cerca de 15 minutos para desmonte de uma rocha.

