Carro capota e motorista fica ferido em acidente na BR 101 em Vila Velha

Um carro capotou e ficou destruído depois de se envolver em um acidente com uma carreta na altura do quilômetro 313 da BR 101, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (6). De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o motorista do veículo foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. A pista ficou interditada por cerca de 2h30 e foi liberada às 9h40, conforme a Eco101.
Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram o estrago causado pela colisão. Na foto, é possível ver que a parte dianteira do carro ficou completamente destruída e uma das rodas chegou a ser arrancada. A carreta, por sua vez, atingiu um barranco e ficou atravessada na pista. Muitos destroços ficaram espalhados pela rodovia.
Conforme a concessionária, o acidente foi registrado às 7h06 e o trânsito no trecho funcionou em sistema pare e siga. Ambulância, guincho e viatura de inspeção da Eco101, além de equipes da PRF foram acionados para a ocorrência.
Um vídeo enviado à reportagem mostra o congestionamento causado pela batida. Pelas imagens, gravadas na altura do bairro Seringal, em Viana, é possível ver o trânsito completamente parado na BR 101. Veja abaixo:
OBRAS NO TRECHO
A Eco101 anunciou nas redes sociais nesta terça-feira (5) que o trecho onde aconteceu o acidente passará por obras de correção da curva na tarde desta quarta-feira (6).
Conforme a corporação, por conta do reparo, o trânsito no trecho do quilômetro 313 ficará totalmente interditado por cerca de 15 minutos para desmonte de uma rocha.