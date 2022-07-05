Motociclista morre ao bater em caminhão carregado com lajotas na Serra

O caminhão seguia de Colatina, onde a carga de lajota seria descarregada. No trecho de subida, o condutor do caminhão se deparou com outro veículo mais pesado e em baixa velocidade. Ao reduzir para não bater no caminhão à frente, o motociclista acabou batendo na traseira e caiu no asfalto.
Com o impacto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. O agente Negreli, da Guarda Municipal da Serra, passava pelo local e registrou o acidente pouco depois do ocorrido.
Nas imagens é possível ver o corpo coberto logo atrás do caminhão carregado com as lajotas. Uma ambulância e um carro de apoio da Eco 101, concessionária responsável pela rodovia, foram ao local.
O fluxo sentido Vitória foi desviado para uma faixa da direção oposta no trecho. Segundo a Eco 101, a perícia da Polícia Civil foi acionada para a remoção da vítima, que ainda não tinha sido identificada até o final da manhã.
A Polícia Rodoviária Federal também foi demandada, porém não houve retorno até a publicação. O motorista do caminhão não se feriu na colisão.