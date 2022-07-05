Motociclista morre ao bater em caminhão carregado com lajotas na Serra

O motociclista morreu após a moto bater na traseira do caminhão carregado com lajotas, na BR 101, na Serra Crédito: Agente Negrelli/Guarda da Serra

Um grave acidente ocorrido pouco antes das 7h da manhã desta terça-feira (5) resultou na morte de um motociclista, na BR 101 , na Serra . A colisão ocorreu na altura do bairro Planalto Serrano, no sentido Vitória, no km 259 da rodovia federal.

O caminhão seguia de Colatina, onde a carga de lajota seria descarregada. No trecho de subida, o condutor do caminhão se deparou com outro veículo mais pesado e em baixa velocidade. Ao reduzir para não bater no caminhão à frente, o motociclista acabou batendo na traseira e caiu no asfalto.

Com o impacto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. O agente Negreli, da Guarda Municipal da Serra, passava pelo local e registrou o acidente pouco depois do ocorrido.

Nas imagens é possível ver o corpo coberto logo atrás do caminhão carregado com as lajotas. Uma ambulância e um carro de apoio da Eco 101, concessionária responsável pela rodovia, foram ao local.

O fluxo sentido Vitória foi desviado para uma faixa da direção oposta no trecho. Segundo a Eco 101, a perícia da Polícia Civil foi acionada para a remoção da vítima, que ainda não tinha sido identificada até o final da manhã.