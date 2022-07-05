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BR 101

Motociclista morre ao bater em caminhão carregado com lajotas na Serra

Colisão ocorreu no começo da manhã desta terça-feira (5), na altura do bairro Planalto Serrano, no sentido Vitória da rodovia federal; vítima morreu no local
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

05 jul 2022 às 11:55

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 11:55

Serra
O motociclista morreu após a moto bater na traseira do caminhão carregado com lajotas, na BR 101, na Serra Crédito: Agente Negrelli/Guarda da Serra
Um grave acidente ocorrido pouco antes das 7h da manhã desta terça-feira (5) resultou na morte de um motociclista, na BR 101, na Serra. A colisão ocorreu na altura do bairro Planalto Serrano, no sentido Vitória, no km 259 da rodovia federal.
O caminhão seguia de Colatina, onde a carga de lajota seria descarregada. No trecho de subida, o condutor do caminhão se deparou com outro veículo mais pesado e em baixa velocidade. Ao reduzir para não bater no caminhão à frente, o motociclista acabou batendo na traseira e caiu no asfalto.
Com o impacto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. O agente Negreli, da Guarda Municipal da Serra, passava pelo local e registrou o acidente pouco depois do ocorrido.
Nas imagens é possível ver o corpo coberto logo atrás do caminhão carregado com as lajotas. Uma ambulância e um carro de apoio da Eco 101, concessionária responsável pela rodovia, foram ao local.
O fluxo sentido Vitória foi desviado para uma faixa da direção oposta no trecho. Segundo a Eco 101, a perícia da Polícia Civil foi acionada para a remoção da vítima, que ainda não tinha sido identificada até o final da manhã.
A Polícia Rodoviária Federal também foi demandada, porém não houve retorno até a publicação. O motorista do caminhão não se feriu na colisão.

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