Motociclista bate em picape e cai dentro da caçamba em Vila Velha

O condutor da motocicleta não teve ferimentos graves e foi levado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram o homem caído na carroceria com as pernas para o alto. Veja abaixo:

O trecho onde aconteceu o acidente estava interditado para uma obra da Cesan, que corrigia um vazamento de água. Testemunhas contaram ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que o motociclista não viu a sinalização do reparo na via e atingiu a picape da Companhia. Três pistas ficaram bloqueadas para a passagem de veículo.