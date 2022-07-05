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Em Aribiri

Motociclista bate em picape e cai dentro da caçamba em Vila Velha

Trecho da Avenida Carlos Lindenberg estava em obras e, segundo testemunhas, condutor da motocicleta não viu a sinalização; ele foi socorrido para um hospital sem ferimentos graves
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

05 jul 2022 às 10:53

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 10:53

Motociclista bateu em carro da Cesan e ficou caído na carroceria do veículo na Avenida Carlos Lindenberg
Motociclista bateu em carro da Cesan e ficou caído na caçamba do veículo na Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Leitor de A Gazeta
Um motociclista de 63 anos caiu dentro da caçamba de uma picape depois de bater na traseira do veículo. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (4), na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Aribiri, em Vila Velha.
O condutor da motocicleta não teve ferimentos graves e foi levado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram o homem caído na carroceria com as pernas para o alto. Veja abaixo: 
O trecho onde aconteceu o acidente estava interditado para uma obra da Cesan, que corrigia um vazamento de água. Testemunhas contaram ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que o motociclista não viu a sinalização do reparo na via e atingiu a picape da Companhia. Três pistas ficaram bloqueadas para a passagem de veículo.

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