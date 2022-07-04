Máquina de construção desaba sobre imóveis em Aribiri, Vila Velha

Duas casas foram atingidas por uma máquina de construção que desabou no final da manhã desta segunda-feira (4), no bairro Aribiri, em Vila Velha . O equipamento estava no local para ser usado em uma obra. Por sorte, ninguém se feriu. Além das residências diretamente afetadas, a Defesa Civil Municipal interditou outros quatro imóveis preventivamente, para fazer a retirada do equipamento.

Uma das residências atingidas é a do pai da professora Mônica Pessini — um cadeirante, de 87 anos. "Ele e a minha irmã, de 53 anos, estavam em casa no momento do acidente, fazendo almoço. A casa ficou bem abalada, mas graças a Deus a minha família está bem", disse.

Fotos mostram uma das residências afetadas pela queda da máquina de construção, em Aribiri, Vila Velha Crédito: Leitor de A Gazeta | Montagem A Gazeta

De acordo com ela, um imóvel vizinho também foi atingido. "O desabamento aconteceu por volta das 11h. Estavam fazendo a perfuração do solo quando essa máquina caiu em cima das casas. Pelo que sei, aqui está sendo construído um condomínio, mas não tenho detalhes", explicou.

Ainda segundo a professora, ao todo, quatro famílias foram afetadas. "Quando me ligaram informando, fiquei muito nervosa. Passei a minha infância toda aqui e ver a casa desse jeito me deixou emotiva. Pelo o que nos disseram, ela vai ser interditada e não poderemos voltar para lá", comentou Mônica.

Máquina cai sobre casas no bairro Aribiri, em Vila Velha

Irmã dela, a confeiteira Lilia Soares comentou que a estrutura que caiu tinha aproximadamente 30 metros de altura. "O sentimento é de muita angústia. A gente estava dentro de casa, tranquilo. Pelo que os vizinhos disseram, a base era muito pequena, por isso não aguentou", contou.

"Eu estava a uns dois metros do local onde caiu a estaca. Meu pai é cadeirante e estava no quarto ao lado. Foi só o tempo de eu pegar a cadeira, colocá-lo e sair da casa" Lilia Soares - Confeiteira e uma das vítimas

Segundo ela, a empresa responsável pela obra se comprometeu a prestar apoio, inclusive com um aluguel temporário para a família. "Eles disseram que vão alugar uma casa por 30 dias. Falar é fácil, vamos ver se vão concretizar. No momento, não podemos entrar na casa para nada", comentou.

SEIS IMÓVEIS INTERDITADOS

Em nota, a Defesa Civil de Vila Velha informou que moradores de seis residências foram notificados, sendo que, dessas casas, duas têm "iminente risco de colapso por danos estruturais". "As outras quatro foram notificadas preventivamente para retirada dos equipamentos", explicou.

O órgão municipal também afirmou que "a obra é de uma empresa particular que possui alvará de construção no local". "A empresa já se responsabilizou pelo alojamento de todos os envolvidos pelo tempo necessário", garantiu a Defesa Civil.

O OUTRO LADO

Segundo moradores, a responsável pela obra é a EBS Engenharia. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a empresa e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.