Acidente deixa 5 pessoas feridas na BR 259 em Baixo Guandu

Acidente na BR 259, em Baixo Guandu, deixa cinco feridos Crédito: Divulgação/PMES

Um acidente envolvendo dois carros de passeio deixou cinco pessoas feridas no início da tarde de domingo (3) na altura do quilômetro 80 da BR 259 , em Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo. Todas elas precisaram ser socorridas e encaminhadas por ambulâncias para receberem atendimento médico em hospitais e pronto-socorro da região.

Segundo informações da Polícia Militar , a colisão aconteceu em um local próximo a uma ponte entre um Fiat Uno, que seguia de Colatina para Baixo Guandu, e um Peugeot 208, que vinha no sentido contrário.

Peugeot envolvido em acidente Crédito: Divulgação/PMES

O motorista do Fiat Uno relatou para os policiais que não conseguiu evitar a batida quando se deparou com o Peugeot, que estava desgovernado e rodou na pista. A polícia informou que não conseguiu colher o depoimento do outro motorista, porque ele estava sendo atendido por uma equipe médica.

No Peugeot havia apenas o condutor, que foi socorrido por uma ambulância do Samu até o Hospital Silvio Avidos, em Colatina. Já o Fiat tinha quatro ocupantes. O motorista foi para o Hospital Dr. João dos Santos Neves, em Baixo Guandu. Os demais receberam atendimento de uma ambulância municipal e foram encaminhados a um pronto-socorro local.

Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou do resgate do Corpo de Bombeiros

Não há mais informações sobre o estado de saúde das vítimas.