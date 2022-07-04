Um acidente envolvendo dois carros de passeio deixou cinco pessoas feridas no início da tarde de domingo (3) na altura do quilômetro 80 da BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Todas elas precisaram ser socorridas e encaminhadas por ambulâncias para receberem atendimento médico em hospitais e pronto-socorro da região.
Segundo informações da Polícia Militar, a colisão aconteceu em um local próximo a uma ponte entre um Fiat Uno, que seguia de Colatina para Baixo Guandu, e um Peugeot 208, que vinha no sentido contrário.
O motorista do Fiat Uno relatou para os policiais que não conseguiu evitar a batida quando se deparou com o Peugeot, que estava desgovernado e rodou na pista. A polícia informou que não conseguiu colher o depoimento do outro motorista, porque ele estava sendo atendido por uma equipe médica.
No Peugeot havia apenas o condutor, que foi socorrido por uma ambulância do Samu até o Hospital Silvio Avidos, em Colatina. Já o Fiat tinha quatro ocupantes. O motorista foi para o Hospital Dr. João dos Santos Neves, em Baixo Guandu. Os demais receberam atendimento de uma ambulância municipal e foram encaminhados a um pronto-socorro local.
Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou do resgate do Corpo de Bombeiros.
Não há mais informações sobre o estado de saúde das vítimas.
Acidente deixa 5 pessoas feridas na BR 259 em Baixo Guandu