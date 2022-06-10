A Gazeta sobre as obras de duplicação da Em visita ao Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (10), o ministro de Infraestrutura, Marcelo Sampaio, falou para a reportagem desobre as obras de duplicação da BR 259 , rodovia que passa pelas regiões Norte e Noroeste do Estado.

Sampaio comentou que o projeto com a duplicação da rodovia — que no Estado vai de João Neiva até Baixo Guandu , passando por Colatina — depende dos recursos obtidos. Segundo ele, está em andamento o projeto para as obras, mas é necessário aguardar a finalização de outra intervenção importante, a do contorno do Mestre Álvaro, para destinar recursos à via que percorre o Noroeste capixaba.

“A gente aguarda a finalização do Contorno do Mestre Álvaro para que a bancada federal aloque recursos para a execução da duplicação. O projeto está sendo feito junto com a bancada”, comentou o ministro, que esteve presente na inauguração da pista do Aeroporto de Linhares , no Norte do Espírito Santo

concluir o projeto das obras da BR 259 até o fim de 2022. Em novembro do ano passado, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) havia concluído um processo de licitação para projeto de melhorias da rodovia. A intenção do Ministério da Infraestrutura . Em novembro do ano passado, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) havia concluído um processo de licitação para projeto de melhorias da rodovia.

BR 259, Colatina, Noroeste do ES Crédito: Reprodução / Google Maps

Your browser does not support the audio element. Governo federal pretende duplicar BR 259 em João Neiva, Colatina e Baixo Guandu

No projeto inicial, um trecho entre João Neiva e Colatina, seria duplicado. Segundo o ministro, o governo federal agora quer duplicar toda a extensão da via no Espírito Santo.

“O interesse é de duplicar toda a extensão dela, mas isso depende dos recursos a serem obtidos”, disse Marcelo Sampaio.

Em apuração de A Gazeta, o ministro afirmou que estaria no projeto também um contorno em Baixo Guandu, sem apresentar mais detalhes.

Estavam previstas, além da duplicação, outras intervenções de melhorias na via, como interseções, passarelas, terceiras faixas, vias marginais e ajustes de traçado, na primeira fase do projeto de engenharia feito pelo Dnit.

OBRAS NÃO TÊM PRAZO PARA COMEÇAR

O governo federal quer concluir as obras do contorno do Mestre Álvaro ainda neste ano. No entanto, não tem verba suficiente para terminá-la em 2022. Seria preciso antecipar cerca de R$ 90 milhões para que em dezembro a via esteja pronta, informou A Gazeta em abril . Sem o valor, a estimativa fica para agosto de 2023. Isso pode atrasar o início das intervenções na BR 259 — as obras não têm prazo para começar.

Cerca de 106 km da BR 259 estão em território capixaba. A rodovia passa pelos municípios de João Neiva, Colatina e Baixo Guandu. Outro que seria beneficiado pela duplicação seria Pancas, que é vizinho dos dois últimos.

A expectativa é que as obras possam levar novos possíveis mercados e potencializar o acesso a locais turísticos, como a região dos Pontões Capixabas, onde há muitas montanhas, prática de esportes radicais e desenvolvimento agrícola.