Mulher morre em acidente de carro na BR 259, em Baixo Guandu

Uma mulher morreu neste domingo (15) em um acidente de carro na BR 259, na altura da comunidade de Mascarenhas, em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo. De acordo com populares, o veículo saiu da pista e colidiu contra um poste. A dinâmica oficial do acidente ainda não foi divulgada.
Juliana Santos da Silva, de 35 anos, morreu no local. Um homem de 31 anos, que também estava no carro, foi encaminhado ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina, cidade vizinha. Segundo apuração do repórter da TV Gazeta, Eduardo Dias, ele foi atendido e recebeu alta médica durante a tarde. No local, testemunhas contaram a reportagem que Juliana dirigia e tentou uma ultrapassagem, perdeu o controle e bateu. A suspeita é de que ela estaria sem cinto de segurança no momento da batida.
A Polícia Civil informou que o corpo de Juliana será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.