Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste

Mulher morre em acidente de carro na BR 259, em Baixo Guandu

Um homem que também estava no veículo foi socorrido e encaminhado a um hospital de Colatina

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 12:15

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

15 mai 2022 às 12:15
Carro saiu da pista na BR 259, em Baixo Guandu Crédito: Divulgação
Uma mulher morreu neste domingo (15) em um acidente de carro na BR 259, na altura da comunidade de Mascarenhas, em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo. De acordo com populares, o veículo saiu da pista e colidiu contra um poste. A dinâmica oficial do acidente ainda não foi divulgada.
Juliana Santos da Silva, de 35 anos, morreu no local. Um homem de 31 anos, que também estava no carro, foi encaminhado ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina, cidade vizinha. Segundo apuração do repórter da TV Gazeta, Eduardo Dias, ele foi atendido e recebeu alta médica durante a tarde. No local, testemunhas contaram a reportagem que Juliana dirigia e tentou uma ultrapassagem, perdeu o controle e bateu. A suspeita é de que ela estaria sem cinto de segurança no momento da batida. 
Polícia Civil informou que o corpo de Juliana será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

Veja Também

Professora morre em acidente entre moto e ônibus escolar em Baixo Guandu

Caminhoneiro capixaba morre em grave acidente na Via Dutra em SP

Acidente na BR 101 mata duas pessoas em Fundão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Baixo Guandu BR 259 Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados