Professora morre em acidente entre moto e ônibus escolar em Baixo Guandu

Mulher morre em acidente entre moto e ônibus escolar em Baixo Guandu na manhã desta sexta-feira (13). Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma professora, identificada como Ediva Bohrer, de 52 anos, morreu em um acidente entre a moto que ela pilotava e um ônibus escolar na manhã desta sexta-feira (13), na ES 165 em Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo . A batida ocorreu no km 14 da rodovia, na Zona Rural do município. Segundo a Polícia Militar , o motorista disse que vítima colidiu no coletivo.

Em relato aos militares, o motorista do ônibus, de 30 anos, contou que a motociclista perdeu o controle do veículo e foi na direção dele, que, ao tentar desviar da moto, saiu da estrada e bateu em uma cerca. A vítima colidiu com o ônibus e acabou atropelada por uma das rodas do coletivo.

O ônibus, que presta serviço para a Prefeitura de Baixo Guandu, estava levando alunos para a escola quando o acidente ocorreu. O motorista foi socorrido em estado de choque, mas sem ferimentos, e precisou ser encaminhado para um hospital do município. Segundo a Polícia Militar, o homem fez o teste de bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.

A reportagem procurou a Prefeitura de Baixo Guandu para saber se havia crianças no coletivo no momento do acidente. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.