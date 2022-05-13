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ES 165

Professora morre em acidente entre moto e ônibus escolar em Baixo Guandu

Colisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (13), no km 14 da rodovia, na Zona Rural do município. Ediva Bohrer pilotava a moto e morreu no local

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 15:41

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 mai 2022 às 15:41
Mulher morre em acidente entre moto e ônibus escolar em Baixo Guandu na manhã desta sexta-feira (13).
Mulher morre em acidente entre moto e ônibus escolar em Baixo Guandu na manhã desta sexta-feira (13). Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma professora, identificada como Ediva Bohrer, de 52 anos, morreu em um acidente entre a moto que ela pilotava e um ônibus escolar na manhã desta sexta-feira (13), na ES 165 em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. A batida ocorreu no km 14 da rodovia, na Zona Rural do município. Segundo a Polícia Militar, o motorista disse que vítima colidiu no coletivo.
Em relato aos militares, o motorista do ônibus, de 30 anos, contou que a motociclista perdeu o controle do veículo e foi na direção dele, que, ao tentar desviar da moto, saiu da estrada e bateu em uma cerca. A vítima colidiu com o ônibus e acabou atropelada por uma das rodas do coletivo.
O ônibus, que presta serviço para a Prefeitura de Baixo Guandu, estava levando alunos para a escola quando o acidente ocorreu. O motorista foi socorrido em estado de choque, mas sem ferimentos, e precisou ser encaminhado para um hospital do município. Segundo a Polícia Militar, o homem fez o teste de bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.
A reportagem procurou a Prefeitura de Baixo Guandu para saber se havia crianças no coletivo no momento do acidente. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Atualização

13/05/2022 - 5:08
Após a publicação desta matéria, a Polícia Rodoviária Federal passou a identificação da mulher que conduzia a moto e morreu no acidente. O texto foi atualizado.

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