Vídeo: idoso é arremessado ao ser atropelado em Colatina

Um idoso de 81 anos foi atropelado enquanto atravessava uma rua no bairro Santo Antônio, em Colatina, no Noroeste do Estado, no final da manhã desta quinta-feira (12). Imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram o momento em que a vítima é atingida pelo carro. Com o impacto, o idoso é arremessado e chega a girar antes de cair no asfalto.
O condutor e os passageiros do veículo, além de outras pessoas que passavam pelo local, pararam para prestar socorro. Segundo a Polícia Militar, o idoso foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Pronto Socorro do Hospital Estadual Silvio Avidos, no mesmo município.
A corporação informou que o homem sofreu escoriações na cabeça, nos braços, nas pernas e no pé. O idoso ficou desorientado e ainda vai passar por uma avaliação neurológica no hospital, mas o estado de saúde é estável.