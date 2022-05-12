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81 anos

Vídeo: idoso é arremessado ao ser atropelado em Colatina

Imagens do acidente nesta quinta (12) mostram que, com o impacto da batida, a vítima chega a girar antes de cair no asfalto. Idoso foi socorrido pelo Samu para um hospital

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 18:04

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 mai 2022 às 18:04
Um idoso de 81 anos foi atropelado enquanto atravessava uma rua no bairro Santo Antônio, em Colatina, no Noroeste do Estado, no final da manhã desta quinta-feira (12). Imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram o momento em que a vítima é atingida pelo carro. Com o impacto, o idoso é arremessado e chega a girar antes de cair no asfalto.
O condutor e os passageiros do veículo, além de outras pessoas que passavam pelo local, pararam para prestar socorro. Segundo a Polícia Militar, o idoso foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)  e encaminhado para o Pronto Socorro do Hospital Estadual Silvio Avidos, no mesmo município.
A corporação informou que o homem sofreu escoriações na cabeça, nos braços, nas pernas e no pé. O idoso ficou desorientado e ainda vai passar por uma avaliação neurológica no hospital, mas o estado de saúde é estável.

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