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Sul do ES

Acidente com caminhonete mata mulher em Mimoso do Sul

Motorista estava fora do veículo e disse à polícia que havia puxado o freio de mão; no entanto, a caminhonete desceu ladeira, atropelando a mulher

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 16:11

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 mai 2022 às 16:11
Uma mulher morreu no final da tarde de terça-feira (10) após ser atropelada por uma caminhonete que fazia o transporte de madeiras de eucalipto. O caso foi registrado pela Polícia Militar na localidade de Oriente, em Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo.
Segundo os militares, o acidente aconteceu por volta das 14h30, na zona rural. O motorista contou à policia que estava trabalhando, fazendo a coleta de eucalipto, quando puxou o freio de mão e saiu do veículo para colher mais toras. Naquele momento, a caminhonete desceu a ladeira e atingiu a mulher, que morreu no local. O nome e idade da vítima não foram divulgados.
A versão do motorista foi confirmada por uma testemunha, de acordo com o registro policial. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool, e nenhuma irregularidade documental foi constatada quanto ao veículo. Em seguida, o condutor foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para depoimento.
Por meio de nota, a Polícia Civil disse que o motorista foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. As circunstâncias do acidente serão apuradas por meio da Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul.

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