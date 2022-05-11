Acidente com caminhonete mata mulher em Mimoso do Sul

Segundo os militares, o acidente aconteceu por volta das 14h30, na zona rural. O motorista contou à policia que estava trabalhando, fazendo a coleta de eucalipto, quando puxou o freio de mão e saiu do veículo para colher mais toras. Naquele momento, a caminhonete desceu a ladeira e atingiu a mulher, que morreu no local. O nome e idade da vítima não foram divulgados.