Vídeo: carro capota e cai de escadaria em acidente em Colatina

Um carro desceu uma ladeira e capotou, passando por cima de uma escadaria que fica no final da rua, por volta das 11h40 desta segunda-feira (9), no bairro São Marcos, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. O veículo caiu de uma altura de mais de dez metros. O motorista foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ). Segundo a Polícia Militar , ele teve ferimentos leves.

Um vídeo, gravado por um morador, mostra o carro destruído e com as rodas para cima após o ocorrido, e a estrutura da escadaria danificada devido ao impacto da queda. Ninguém passava no local no momento do acidente.

O motorista informou para o Corpo de Bombeiros que trabalhava para uma transportadora fazendo entregas no momento em que o acidente aconteceu. Ele disse que perdeu o controle do veículo durante a descida e acabou capotando com o carro. No final da ladeira fica uma escadaria, que dá acesso a outra rua, em parte mais baixa. O automóvel passou pela escadaria e capotou, caindo nessa outra via.

Após o capotamento, um vazamento de combustível foi detectado e contido pelo Corpo de Bombeiros. A estrutura da escadaria ficou comprometida, e os militares também precisaram isolar o local para impedir a passagem de pedestres. A Defesa Civil de Colatina foi acionada.

Carro capota em escadaria em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta