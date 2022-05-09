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Vídeo: carro capota e cai de escadaria em acidente em Colatina

Acidente ocorreu no fim da manhã desta segunda-feira (9). O motorista ficou ferido e foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 15:33

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 mai 2022 às 15:33
Um carro desceu uma ladeira e capotou, passando por cima de uma escadaria que fica no final da rua, por volta das 11h40 desta segunda-feira (9), no bairro São Marcos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O veículo caiu de uma altura de mais de dez metros. O motorista foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a Polícia Militar, ele teve ferimentos leves.
Um vídeo, gravado por um morador, mostra o carro destruído e com as rodas para cima após o ocorrido, e a estrutura da escadaria danificada devido ao impacto da queda. Ninguém passava no local no momento do acidente.
O motorista informou para o Corpo de Bombeiros que trabalhava para uma transportadora fazendo entregas no momento em que o acidente aconteceu. Ele disse que perdeu o controle do veículo durante a descida e acabou capotando com o carro. No final da ladeira fica uma escadaria, que dá acesso a outra rua, em parte mais baixa. O automóvel passou pela escadaria e capotou, caindo nessa outra via.
Após o capotamento, um vazamento de combustível foi detectado e contido pelo Corpo de Bombeiros. A estrutura da escadaria ficou comprometida, e os militares também precisaram isolar o local para impedir a passagem de pedestres. A Defesa Civil de Colatina foi acionada.
Carro capota em escadaria em Colatina
Carro capota em escadaria em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Funcionários da transportadora foram ao local para recuperar as mercadorias. A Polícia Militar informou que a ocorrência ainda está em andamento e, assim que houver mais informações, este texto será atualizado.

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