Ciclista é atingido por carro em acidente em Linhares

Um ciclista foi atingido por um carro no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Estado, na tarde deste domingo (8). Pessoas que passavam pelo local filmaram a vítima caída no chão após a colisão. Ela foi encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.
A Polícia Militar explicou que o motorista do veículo estava trafegando na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, sentido Interlagos I para Interlagos II. “No cruzamento com a Rua Francisco de Mello Palha colidiu lateralmente com uma bicicleta”, informou.
Em seguida, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.