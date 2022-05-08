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Norte do ES

Ciclista é atingido por carro em acidente em Linhares

Segundo a Polícia Militar, colisão ocorreu em um cruzamento da cidade; vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 19:55

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

08 mai 2022 às 19:55
Um ciclista foi atingido por um carro no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Estado, na tarde deste domingo (8). Pessoas que passavam pelo local filmaram a vítima caída no chão após a colisão. Ela foi encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.
Polícia Militar explicou que o motorista do veículo estava trafegando na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, sentido Interlagos I para Interlagos II. “No cruzamento com a Rua Francisco de Mello Palha colidiu lateralmente com uma bicicleta”, informou.
Em seguida, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.
Ciclista é atingido por carro em Linhares e é encaminhado para hospital
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros . Curiosos se aglomeraram no local Crédito: Redes Sociais

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