Praticante de kitesurf fica à deriva por horas em praia de Linhares

Surfistas utilizaram um jet ski para localizar o kitesurfista. Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

Um kitesurfista — praticante de esporte aquático que utiliza uma pipa e uma prancha — ficou cerca de duas horas à deriva no início da tarde desta quinta-feira (5), em Regência, distrito de Linhares , no Norte do Espírito Santo . Segundo o Corpo de Bombeiros , o homem contou aos militares que não conseguiu voltar para a areia devido aos fortes ventos. Ele foi resgatado por meio de uma boia flutuante, que pertence à Petrobras.

As primeiras buscas foram realizadas por pessoas que estavam no local. Logo após a chegada dos Bombeiros, banhistas avistaram a pipa usada pelo surfista no mar. O kitesurfista foi resgatado por surfistas que utilizaram moto aquática nas buscas até encontrá-lo.

Aos Bombeiros, o homem contou que avistou a boia e pensou que fosse uma embarcação, por isso nadou até ela. Ele percebeu que não conseguiria voltar para a praia e decidiu esperar pelo resgate. O kitesurfista ficou à deriva das 12h às 14h, aproximadamente. Apesar do susto, o homem estava bem e não precisou receber atendimento médico.

Confira a nota do Corpo de Bombeiros na íntegra:

"O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na tarde dessa quinta-feira (05) para atender uma ocorrência de resgate em Regência, em Linhares. Um kitesurfista teria ficado à deriva. Uma guarnição dos Bombeiros se deslocou até o local, porém, lá foi constatado que o homem já havia sido resgatado por civis e já estava em terra. Por este motivo, não houve atuação do Corpo de Bombeiros nesta ocorrência".