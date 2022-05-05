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Regência

Praticante de kitesurf fica à deriva por horas em praia de Linhares

Homem contou aos Bombeiros que não conseguiu voltar para a areia devido aos fortes ventos. Apesar do susto, ele estava bem e não precisou de atendimento médico

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 16:37

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 mai 2022 às 16:37
Bombeiros utilizaram um jet sky para localizar o kitesurfista.
Surfistas utilizaram um jet ski para localizar o kitesurfista. Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
Um kitesurfista — praticante de esporte aquático que utiliza uma pipa e uma prancha — ficou cerca de duas horas à deriva no início da tarde desta quinta-feira (5), em Regência, distrito de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem contou aos militares que não conseguiu voltar para a areia devido aos fortes ventos. Ele foi resgatado por meio de uma boia flutuante, que pertence à Petrobras.
As primeiras buscas foram realizadas por pessoas que estavam no local. Logo após a chegada dos Bombeiros, banhistas avistaram a pipa usada pelo surfista no mar. O kitesurfista foi resgatado por surfistas que utilizaram moto aquática nas buscas até encontrá-lo.
Aos Bombeiros, o homem contou que avistou a boia e pensou que fosse uma embarcação, por isso nadou até ela. Ele percebeu que não conseguiria voltar para a praia e decidiu esperar pelo resgate. O kitesurfista ficou à deriva das 12h às 14h, aproximadamente. Apesar do susto, o homem estava bem e não precisou receber atendimento médico.
Confira a nota do Corpo de Bombeiros na íntegra:
"O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na tarde dessa quinta-feira (05) para atender uma ocorrência de resgate em Regência, em Linhares. Um kitesurfista teria ficado à deriva. Uma guarnição dos Bombeiros se deslocou até o local, porém, lá foi constatado que o homem já havia sido resgatado por civis e já estava em terra. Por este motivo, não houve atuação do Corpo de Bombeiros nesta ocorrência".

Correção

06/05/2022 - 7:17
O texto desta matéria afirmava anteriormente, de forma equivocada, que o kitesurfista havia sido resgatado no mar pelos militares. O homem, na verdade, foi resgatado por surfistas e levado até a areia.

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