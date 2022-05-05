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Não resistiu

Idosa vítima de desabamento em Cariacica morre após um mês internada

Imóvel desabou no final de março no bairro Flexal II. Acidente tirou a vida de duas pessoas, incluindo Amália Pereira Gomes, que faleceu nesta quinta-feira (5)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 mai 2022 às 15:46

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 15:46

À esquerda, a Amália Pereira Gomes, que faleceu nesta quinta-feira (5); à direita a equipe do Corpo de Bombeiros trabalhando na área do desabamento
À esquerda, a Amália Pereira Gomes, que faleceu nesta quinta-feira (5); à direita a equipe do Corpo de Bombeiros trabalhando na área do desabamento Crédito: Acervo da família | Divulgação | Montagem A Gazeta
Após ficar mais de um mês internada em um hospital particular desde o desabamento ocorrido no final de março no bairro Flexal II, em Cariacica, a idosa Amália Pereira Gomes não resistiu aos ferimentos causados pelo acidente e faleceu nesta quinta-feira (5), aos 85 anos. A informação foi confirmada pelo sobrinho dela, Cleverson Gomes.
Quando o imóvel desabou, ele afirmou à TV Gazeta que a tia havia sofrido uma fratura no braço, um traumatismo no tórax e escoriações. A idosa também tinha Alzheimer e teria tido poucos momentos de lucidez nas últimas semanas, embora lembrasse do episódio e se preocupasse com a "maninha".
A irmã dela é a idosa Aldenir Kobe Gomes, de 79 anos. Devido ao desabamento, ela teve uma fratura exposta no pé e chegou a passar por uma cirurgia. Atualmente, ela segue internada – lúcida e com boa progressão no tratamento das lesões – em um hospital particular de Vitória.
Conforme comunicado pela família, a Amália Pereira Gomes será sepultada no final da tarde desta quinta-feira, no Cemitério Jardim da Paz, na Serra. "Aproveitamos para agradecer a todos pelo apoio, orações e mensagens de consolação", afirmou o sobrinho Cleverson Gomes.

IDOSO MORREU EM DESABAMENTO: RELEMBRE

imóvel de dois andares que desabou ficava no bairro Flexal II, em Cariacica. O desabamento aconteceu na noite de 30 de março, quando três idosos da mesma família estavam nele: a Aldenir Kobe Gomes, o marido José Laurindo (ambos de 79 anos) e a irmã dela, Amália Pereira Gomes, de 85 anos.
Da esquerda para a direita: José Laurindo, Amália Pereira Gomes e Aldenir Kobe Gomes
Da esquerda para a direita: José Laurindo, Amália Pereira Gomes e Aldenir Kobe Gomes Crédito: Acervo da família
Para fazer o resgate das vítimas, equipes dos Bombeiros estiveram no local. Inicialmente, as duas irmãs foram retiradas dos escombros e encaminhadas para um hospital. Depois, os militares encontraram o idoso, já sem vida. O corpo do aposentado foi levado para o Departamento Médico Legal (DML).
No dia seguinte ao desabamento, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) realizou uma vistoria para tentar identificar a causa do desabamento. Na visita, diversos erros foram apontados na construção, incluindo em vigas e pilares estruturais.
Em nota enviada nesta quinta-feira (5), a Polícia Civil informou que o caso foi encaminhado para o 15º Distrito de Polícia de Cariacica, responsável pelas investigações sobre o desabamento com morte. "Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", afirmou a corporação.
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