Idosa vítima de desabamento em Cariacica morre após um mês internada

À esquerda, a Amália Pereira Gomes, que faleceu nesta quinta-feira (5); à direita a equipe do Corpo de Bombeiros trabalhando na área do desabamento Crédito: Acervo da família | Divulgação | Montagem A Gazeta

Após ficar mais de um mês internada em um hospital particular desde o desabamento ocorrido no final de março no bairro Flexal II, em Cariacica , a idosa Amália Pereira Gomes não resistiu aos ferimentos causados pelo acidente e faleceu nesta quinta-feira (5), aos 85 anos. A informação foi confirmada pelo sobrinho dela, Cleverson Gomes.

Quando o imóvel desabou, ele afirmou à TV Gazeta que a tia havia sofrido uma fratura no braço, um traumatismo no tórax e escoriações. A idosa também tinha Alzheimer e teria tido poucos momentos de lucidez nas últimas semanas, embora lembrasse do episódio e se preocupasse com a "maninha".

A irmã dela é a idosa Aldenir Kobe Gomes, de 79 anos. Devido ao desabamento, ela teve uma fratura exposta no pé e chegou a passar por uma cirurgia. Atualmente, ela segue internada – lúcida e com boa progressão no tratamento das lesões – em um hospital particular de Vitória.

Conforme comunicado pela família, a Amália Pereira Gomes será sepultada no final da tarde desta quinta-feira, no Cemitério Jardim da Paz, na Serra. "Aproveitamos para agradecer a todos pelo apoio, orações e mensagens de consolação", afirmou o sobrinho Cleverson Gomes.

IDOSO MORREU EM DESABAMENTO: RELEMBRE

imóvel de dois andares que desabou ficava no bairro Flexal II, em Cariacica. O desabamento aconteceu na noite de 30 de março, quando três idosos da mesma família estavam nele: a Aldenir Kobe Gomes, o marido José Laurindo (ambos de 79 anos) e a irmã dela, Amália Pereira Gomes, de 85 anos.

Da esquerda para a direita: José Laurindo, Amália Pereira Gomes e Aldenir Kobe Gomes Crédito: Acervo da família

Em nota enviada nesta quinta-feira (5), a Polícia Civil informou que o caso foi encaminhado para o 15º Distrito de Polícia de Cariacica, responsável pelas investigações sobre o desabamento com morte. "Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", afirmou a corporação.