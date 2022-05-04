Morte em ambulância no ES: empresa de remoção narra socorro a jovem

Kevinn Belo Tomé da Silva, de 16 anos, morreu neste sábado (30) após uma parada cardíaca e aguardar horas para dar entrada no Himaba Crédito: Acervo da família

O comunicado começa com uma manifestação de solidariedade aos familiares e amigos do jovem de 16 anos. Em seguida, cita que há "informações distorcidas sobre o caso" e que "vem a público esclarecer os fatos". Prestadora de serviços para a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) , a empresa afirmou que:

Kevinn tinha como destino o setor do pronto-socorro do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) — o que é "diferente de leito de enfermaria";



Quando a equipe chegou ao Himaba, "realizou o procedimento padrão de remoção, retirando o paciente da ambulância e o levando ao pronto-socorro, sendo recepcionada por profissionais do hospital";



Ao entrar no pronto-socorro, a equipe "foi informada de que o atendimento ao Kevinn não seria possível", sendo obrigada a retornar com o paciente para a ambulância;



A transferência se deu com o Kevinn previamente intubado e "com quadro clínico estável, não havendo paradas cardiorrespiratórias até o local de destino";



A equipe permaneceu por aproximadamente 4 horas no Himaba, "buscando ativamente que o Kevinn fosse atendido";



A remoção do paciente foi solicitada pela Central de Vagas e Regulação do Sistema Único de Saúde (SUS).



Além disso, a Removida confirmou que o adolescente estava anteriormente internado no Pronto-Atendimento Paulo Gomes (em Cachoeiro de Itapemirim) e que, embora a ambulância usada (UTI Móvel) seja o "tipo de remoção médica com o maior nível de recursos, não se compara a uma UTI hospitalar", como a do Himaba.

Arquivos & Anexos Nota de esclarecimento Clique para conferir o posicionamento na íntegra da Removida Emergências Médicas sobre a morte do adolescente Kevinn Belo Tomé da Silva no último sábado (30), em Vila Velha Tamanho do arquivo: 410kb Baixar

O QUE DIZEM AS PARTES

Anteriormente, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também havia afirmado que uma vaga estava garantida para atender ao Kevinn no pronto-socorro do Himaba. O secretário Nésio Fernandes classificou o caso como "negligência" e "omissão" por parte das duas médicas intensivistas que estavam de plantão.

Ambas foram afastadas previamente pela Sesa, que defendeu que a medida é prevista no código de conduta do hospital. No entanto, o afastamento foi criticado pela Associação Médica do Espírito Santo (Ames) e o Conselho Regional de Medicina do Estado ( CRM-ES ), que o receberam como um "pré-julgamento".

TV Gazeta na terça-feira (3), ele alegou que a vaga reservada ao Kevinn era de enfermaria e que não havia respirador livre para o jovem. Responsável pela defesa das profissionais, o advogado Jovacy Peter Filho reforçou as críticas e defendeu que não houve omissão . Em entrevista àna terça-feira (3), ele alegou que a vaga reservada ao Kevinn era de enfermaria e que não havia respirador livre para o jovem.

No mesmo dia, após as afirmações dadas pelo advogado, a Secretaria de Estado da Saúde emitiu uma nova nota em que garantiu que todos os leitos do pronto-socorro contam com recursos adequados para atendimento de quadros críticos e o protocolo é garantir a assistência e estabilização do paciente.

MORTE APÓS QUATRO HORAS DE ESPERA: RELEMBRE O CASO

Devido ao grave estado de saúde, ele precisou ser transferido do Pronto-Atendimento (PA) de Paulo Pereira Gomes, em Cachoeiro de Itapemirim. A saída da unidade aconteceu por volta das 22h30 de sexta-feira (29). Já a chegada ao hospital na Grande Vitória se deu cerca de duas horas depois.

Vídeos gravados por um parente de Kevinn mostram o desespero da família, diante das negativas de atendimento. Em um deles, dá para ouvir a médica da ambulância explicando que o caso era "gravíssimo". Por volta das 4h30, o adolescente teve uma parada cardíaca e morreu.

Para os familiares do jovem, o episódio configurou negligência e assassinato. Revoltados, eles registraram um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil — assim como a direção do Himaba, horas depois. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ).

Administrativamente, o hospital faz uma apuração interna sobre o ocorrido. Devido à representação da Sesa, o Conselho Regional de Medicina também abriu uma sindicância, cujo prazo para conclusão é de 90 dias prorrogáveis e que pode resultar em um processo contra as médicas envolvidas.